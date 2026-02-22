Real Madrid – Baskonia | Final de la Copa del Rey de baloncesto en vivo

Real Madrid y Baskonia protagonizan la final de la Copa del Rey 2026 de baloncesto. El conjunto blanco buscará su trigésimo título, mientras que para los vitorianos sería la séptima, tras la última ganada en 2009. Una final de altura, entre dos de los grandes de nuestro baloncesto que se medirán en Valencia, en el espectacular Roig Arena, a partir de las 19:00 horas. Sigue en OKDIARIO y DIARIO MADRIDISTA este Real Madrid-Baskonia de Copa del Rey con comentarios en directo, minuto a minuto.

Los de Sergio Scariolo llegan después de verse eliminados. Ante los anfitriones, ante Valencia Basket, los madridistas firmaron una remontada imposible en los últimos 18 segundos. Fue gracias a un Hezonja que con dos triples y un robo de balón le dio la vuelta al marcador para poner por delante al Real Madrid en lo que terminó siendo un 106-108.

Por su parte, los vascos dejaron en la cuneta al Barcelona. Baskonia dio un manotazo al conjunto culé para ganar 67-69, con un espectacular último cuarto de los de Paolo Galbiati, que se sobrepusieron a un 58-49 en los últimos 10 minutos de juego con un parcial de 9-21 en el último para agarrar el segundo billete al duelo por el título.