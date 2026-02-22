Baloncesto
Real Madrid – Baskonia | Final de la Copa del Rey de baloncesto en vivo
Sigue en directo la final de la Copa del Rey 2026 de baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
A un paso de la 30
¡A punto de empezar la final de Copa!
A ritmo de The Final Countdown, está a punto de comenzar este partidazo en el Roig Arena. Contará con la presencia del Rey Felipe en el palco.
El Real Madrid, a por el doblete en Valencia
El Real Madrid buscará en el Roig Arena el doblete. Los blancos ganaron su décima Minicopa Endesa tras imponerse en la final al Valencia Basket, siendo la de este domingo la segunda victoria de la sección de baloncesto madridista contra el anfitrión (77-93). Ante Baskonia, buscarán llevarse la final de la Copa del Rey.
Aprendiz contra maestro
El destino es caprichoso y ha querido que este domingo dos entrenadores italianos y con un pasado compartido se jueguen la final de la Copa del Rey en el Roig Arena. El duelo, además de ser entre dos de los equipos más en forma de la ACB, también estará en los banquillos de Real Madrid y Baskonia. Sergio Scariolo, el técnico más veterano de la ACB –Luis Casimiro (Breogán) tiene un año más– se disputará el título ante Paolo Galbiati, la revelación de la temporada y uno de los más jóvenes de la Liga Endesa.
Un cara a cara entre maestro y aprendiz, pues Galbiati, preguntado por la figura de Scariolo, recordó en la sala de prensa del pabellón de Valencia su experiencia junto al de Brescia: «En mi segundo año en Milán Sergio entrenaba al Olimpia. Yo era entrenador de los juveniles». Aquello ocurrió en torno a 2012. Tres años antes, Baskonia ganaba su última Copa hasta la fecha.
Real Madrid – Baskonia, una final con historia
Real Madrid y Baskonia se ven las caras en el duelo por el título en esta Copa del Rey. Ambientazo en el Roig Arena, para ver a partir de las 19:00 horas el partidazo entre madrileños y vitorianos. La trigésima para unos, la séptima para otros. ¡Duelo de altura en Valencia que arranca en breve!
La Copa se decide en el Roig Arena
El Real Madrid está a un paso de conquistar su 30ª Copa del Rey y espera hacerlo este domingo en el Roig Arena (19:00 horas) contra el Baskonia, un año después de que se le escapase en la final de Las Palmas. Esta vez, con Sergio Scariolo en el banquillo, el equipo blanco tendrá enfrente a la revelación de la temporada. El cuadro vitoriano, con Paolo Galbiati a los mandos, se ha plantado en el duelo por el título en su primera aparición copera desde 2023 y no le tiene miedo a ganar y dar la sorpresa.
Real Madrid y Baskonia protagonizan la final de la Copa del Rey 2026 de baloncesto. El conjunto blanco buscará su trigésimo título, mientras que para los vitorianos sería la séptima, tras la última ganada en 2009. Una final de altura, entre dos de los grandes de nuestro baloncesto que se medirán en Valencia, en el espectacular Roig Arena, a partir de las 19:00 horas. Sigue en OKDIARIO y DIARIO MADRIDISTA este Real Madrid-Baskonia de Copa del Rey con comentarios en directo, minuto a minuto.
Los de Sergio Scariolo llegan después de verse eliminados. Ante los anfitriones, ante Valencia Basket, los madridistas firmaron una remontada imposible en los últimos 18 segundos. Fue gracias a un Hezonja que con dos triples y un robo de balón le dio la vuelta al marcador para poner por delante al Real Madrid en lo que terminó siendo un 106-108.
Por su parte, los vascos dejaron en la cuneta al Barcelona. Baskonia dio un manotazo al conjunto culé para ganar 67-69, con un espectacular último cuarto de los de Paolo Galbiati, que se sobrepusieron a un 58-49 en los últimos 10 minutos de juego con un parcial de 9-21 en el último para agarrar el segundo billete al duelo por el título.
¡Los quintetos!
Real Madrid: Campazzo, Llull, Deck, Hezonja y Tavares.
Baskonia: Forrest, Howard, Radzevicius, Frisch y Diakite.