Ni la afición de Baskonia ni la del Barça respetaron el himno de España en la final de Copa

La presencia del Rey Felipe VI hizo sonar el himno de nuestro país en la antesala del partido en el Roig Arena Sigue en directo el partido con nosotros

El himno de España volvió a sonar antes de la final de la Copa del Rey 11 años después con motivo de la presencia de Su Majestad Felipe VI. El monarca no acudía al partido por el título de baloncesto desde 2015 cuando estuvo en Las Palmas y este domingo no se pierde el Real Madrid-Baskonia en el Roig Arena que empieza a las 19:00 horas.

Por tanto, por protocolo la megafonía del pabellón reprodujo el himno de nuestro país, que fue respetado y coreado en su mayoría, aunque hubo silbidos por parte de las aficiones de Baskonia (País Vasco) y Barcelona (Cataluña), que aunque el equipo culé no juega el encuentro tras ser eliminado por los de Vitoria en semifinales se quedaron para ensuciar este emotivo momento. También se pudieron ver un par de esteladas e ikurriñas.