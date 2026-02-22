El rey Felipe VI en el Roig Arena: vuelve a una final de la Copa del Rey de baloncesto 11 años después

El Rey Felipe VI ha vuelto este domingo a una final de la Copa del Rey de baloncesto 11 años después. El monarca no acudía a esta cita desde el partido por el título de Las Palmas en 2015, cuando fue testigo de la victoria del Real Madrid contra el Barcelona en el Clásico (71-77). Su presencia se debe a un pacto entre la ACB, el Valencia Basket y el presidente de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca para enviar una invitación a la Casa Real mediante una carta conjunta.

Su Majestad aceptó y estuvo presente a partir de las 19:00 horas en el palco de autoridades del Roig Arena para ver el Real Madrid-Baskonia que decidirá al nuevo campeón de la Copa del Rey. Felipe VI, presente en todas las finales coperas de fútbol desde su llegada al trono, había dejado de acudir hasta este 2026 a las de baloncesto.

Pero el año pasado a estas alturas, cuando recibió en La Zarzuela al campeón Unicaja Málaga comunicó a la expedición andaluza que presenciaría in situ la final de la próxima edición. En esta volverá a participar el Real Madrid por tercer curso consecutivo y con el recuerdo más reciente de su derrota en el Gran Canaria Arena en 2025.

Los de Sergio Scariolo tratarán de dar una buena imagen, además de delante de Felipe VI, del presidente del club blanco, Florentino Pérez, que no dejó de lado al equipo blanco de baloncesto en el partido que le puede proclamar campeón por primera vez esta temporada. También sería el primero desde la llegada del mítico técnico italiano al banquillo.

El Rey Felipe VI acude a la final de la Copa 11 años después. También habrá representación del Gobierno por parte del presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, y, como durante toda la cita estará Chus Mateo, seleccionador de España y la presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar.