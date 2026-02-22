Galbiati-Scariolo: aprendiz y maestro en una final a la italiana en los banquillos con pasado compartido

El destino es caprichoso y ha querido que este domingo dos entrenadores italianos y con un pasado compartido se jueguen la final de la Copa del Rey en el Roig Arena (19:00 horas). El duelo, además de ser entre dos de los equipos más en forma de la ACB, también estará en los banquillos de Real Madrid y Baskonia. Sergio Scariolo, el técnico más veterano de la ACB –Luis Casimiro (Breogán) tiene un año más– se disputará el título ante Paolo Galbiati, la revelación de la temporada y uno de los más jóvenes de la Liga Endesa.

Un cara a cara entre maestro y aprendiz, pues Galbiati, preguntado por la figura de Scariolo, recordó en la sala de prensa del pabellón de Valencia su experiencia junto al de Brescia: «En mi segundo año en Milán Sergio entrenaba al Olimpia. Yo era entrenador de los juveniles». Aquello ocurrió en torno a 2012. Tres años antes, Baskonia ganaba su última Copa hasta la fecha.

Entonces, el de Vimercate sólo tenía 25 años y, ahora, con 42, quiere llevar al Buesa Arena el título más especial en su primera temporada y tras sustituir el pasado verano a todo un mito como Pablo Laso. La atmósfera que se ha generado en torno a su persona, con ese cántico de la afición vitoriana («¡Por la mañana café, por la tarde ron, Paolo Galbiati hazme campeón!») y la coincidencia de que el pasado viernes celebraba su cumpleaños, sumada a la aparente unión del equipo, pondrán a prueba a todo un Real Madrid, finalista por tercera edición consecutiva.

«Para mí, Sergio es top 3 de la historia europea porque con vuestra selección nacional, clubes… Es un ejemplo y un maestro. Cuando termine su carrera, será recordado como un entrenador increíble», aseguró Galbiati tras el triunfo del Baskonia contra el Barcelona en semifinales. Uno que, independientemente de lo que suceda este domingo, se recordará mucho tiempo en Vitoria.

Galbiati reta a Scariolo

Galbiati, preguntado por la actuación estelar de Mario Hezonja ante el Valencia Basket, también habló de la calidad de la plantilla del Real Madrid y el reto que ello supone con tan poco margen para preparar el encuentro: «Es un jugador increíble. Esta noche vamos a trabajar y preparar el partido. No está solo Hezonja en el Real Madrid, hay 12 fenómenos. Pero estamos aquí».

El Baskonia ha sido uno de los dos únicos equipos capaces de ganar al Real Madrid en esta Liga junto al Barça. Lo hizo en su cancha con un partido sobresaliente de Trent Forrest, quien este domingo se podría coronar como el MVP de la Copa. En la Euroliga, los blancos se remangaron para ganar y lo acabaron haciendo con Hezonja, Facu Campazzo y Théo Maledon destacando.