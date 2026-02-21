Los ocho segundos de Hezonja que son oro: dos triplazos y un robo para meter al Real Madrid en la final de Copa

El Real Madrid ya está en la final de Copa del Rey, tras la remontada espectacular protagonizada por Mario Hezonja. Caían de cinco los madridistas a falta de 18 segundos, por 106-101, pero entonces apareció el balcánico. Triple para reducir distancias, robo de balón nada más sacar Valencia Basket y nuevo lanzamiento de tres para poner a los blancos uno arriba y meterles en la final del Roig Arena. Silenciaba al espectacular pabellón el croata, en apenas ocho segundos que valían oro para los de Scariolo.

Tiraron el partido los locales cuando faltaban 18 segundos para el final y dominaban aún por dos puntos. Su saque desde el fondo de la pista buscando a un jugador en el centro de la cancha fue interceptado por Hezonja, que se fue corriendo al lateral de la pista y recibió completamente solo desde la esquina para culminar una remontada que ya es historia del baloncesto español.

La Copa del Rey apuntaba a tener a su anfitrión en la final, hasta que Hezonja se encargó de darle la vuelta al partido. Ganaron finalmente los madridistas 106-108 gracias a un Supermario que apareció para firmar una remontada imposible gracias a sus triples y a un error grosero de Valencia Basket con el que tiraron el partido por la borda.