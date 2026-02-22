Así queda el palmarés de la Copa del Rey de baloncesto tras el título del Baskonia

Baskonia se ha proclamado campeón de la Copa del Rey 2026 de la ACB después de un torneo en el que los de Paolo Galbiati han tenido que hacer frente a los equipos más fuertes de España venciendo a Tenerife, Barcelona y finalmente Real Madrid. Los vitorianos heredaron el título que conquistó Unicaja en la pasada edición y ampliaron su palmarés en la Copa del Rey hasta los siete trofeos.

Con dicha gesta, Baskonia vuelve a beber las mieles del éxito en esta competición 17 años después levantando su Copa número 7. El Real Madrid se mantiene como el equipo más laureado con 29 Copas seguido por el FC Barcelona con 27 Copas del Rey, siendo 2022 la última vez que lograron levantar el título. Ya, en tercera posición, se encuentra el Joventut de Badalona con ocho trofeos, aunque la última vez que la ganaron hay que remontarse a 2008.

Quién ha sido el campeón de la Copa del Rey de baloncesto 2026

El Baskonia venció al Real Madrid por 89-100 y conquistó su séptima Copa del Rey. Un título que devuelve al equipo vitoriano a los titulares tras sequía prolongada de trofeos desde que ganaron la Liga en 2020. Los vitorianos, de paso, ponen una zancadilla al proyecto de Sergio Scariolo al frente del Real Madrid con una derrota inesperada.

Qué equipo ha ganado más veces la Copa del Rey de baloncesto

El Real Madrid es el equipo que ha ganado más veces la Copa del Rey de baloncesto. Los blancos tienen en su palmarés 29 Copas del Rey. De cerca se mantiene el FC Barcelona con 27 y cerrando el podio sigue el Joventut de Badalona con ocho.

Palmarés completo de la Copa del Rey de baloncesto