La Liga de Tebas condena los actos racistas contra Vinicius en Albacete: «Estamos contigo»

Vinicius Junior tuvo que soportar otra vez insultos racistas. Antes de jugarse el partido de Copa del Rey ante el Albacete, el futbolista brasileño fue el centro del discurso de odio de varios aficionados rivales en los aledaños del Carlos Belmonte. Unas imágenes que dejaron mucho que desear y que han provocado que la Liga haya actuado en consecuencia para acabar con ese tipo de personas en los estadios de fútbol.

Horas antes de que jugase el Real Madrid, se escucharon cánticos de cientos de personas llamándole «mono», un apodo que no es la primera vez que le llaman y que tanto daño le ha hecho en estos últimos años. Es por ello que Javier Tebas quiso salir en su defensa para condenar los actos en contra de Vinicius: «Desde la Liga condenamos cualquier insulto racista. En el campo y fuera de él, no hay sitio para los que odian. Vini, la Liga está contigo». Un mensaje que llega con la iniciativa del proyecto LALIGA VS enfocada en erradicar el racismo y la xenofobia en el fútbol y la sociedad. Su objetivo es «crear un entorno seguro y tolerante, libre de discriminación por raza u origen. No solo enfrenta incidentes racistas, sino que también busca cambiar la percepción cultural que normaliza estos comportamientos».

Desde LALIGA condenamos cualquier insulto racista. En el campo y fuera de él, no hay sitio para los que odian.@vinijr, LALIGA está contigo.#LALIGAVSRACISMO pic.twitter.com/PM79tBaUfW — LALIGA (@LaLiga) January 15, 2026

Además de fuera del estadio, con el delantero ya en el campo tuvo que soportar otros cánticos para desestabilizarle como «Balón de Playa» después de que perdiera el Balón de Oro contra Rodri en 2024. Incluso al final del partido se vio cómo un plátano se lanzó desde la grada y acabó en el césped en medio del festejo del Albacete tras eliminar a los de Álvaro Arbeloa. Otro capítulo más que demuestra la tremenda urgencia y la falta de castigo para aquellos que insultan en los estadios, y más cuando se trata de comportamientos racistas.