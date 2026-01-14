Jefté obra el milagro del Belmonte: así fue el gol que retrató al Real Madrid y a Lunin

Jefté Betancor. Ese es el nombre de esta Copa del Rey y el héroe del milagro del Albacete, que se ha cargado al Real Madrid este miércoles en octavos de final. El delantero canario de 32 años, cedido por el Olympiacos de José Luis Mendilíbar, revolucionó la eliminatoria copera con su entrada en el minuto 58 de la segunda parte haciendo un doblete histórico para el equipo manchego, con gol incluido en el 94′ para ser el verdugo de los blancos en el debut de Álvaro Arbeloa en el banquillo madridista.

El jugador español, con el 10′ a la espalda, llegó a Albacete a inicios de la presente temporada, en la que ya suma seis goles –dos en la Copa–. Pero Jefté vivió la gran noche de su carrera futbolística y una de las más memorables de la historia del conjunto manchego. Ya se había convertido en el autor del 2-1, pero tras el gol de Gonzalo García de cabeza en el descuento volvió a anotar para hacer el 3-2 definitivo que incendió el Belmonte.

El primer gol vino tras un rechace del propio Gonzalo. Jefté se encontró el balón en una posición perfecta para chutar y cuando lo hizo a bocajarro logró un disparo mordido que botó delante de la posición de Andriy Lunin, que se la tragó pese a tocarlo. El segundo fue tétrico y quedó retratado un Real Madrid completamente volcado en ataque pese a que acababa de poner el empate.

El Albacete salió a la contra y Jefté, tras un despiste al recular de Dani Carvajal, disparó, se topó con la pierna del capitán blanco y en el rechace volvió a tirar por alto para batir a un Lunin muy adelantado. Malísima noche del meta ucraniano, como le sucedió hace cinco años en Albacete.

Así definió el brutal acontecimiento el gran protagonista: «Lo deseábamos con locura. Fuimos nosotros los que trabajamos como locos. Vencimos a uno de los mejores equipos del mundo». Jefté acabó incluso con la nariz con sangre al recibir un golpe de algún compañero durante el éxtasis de la celebración.

Quién es Jefté, el héroe de Albacete

Jefté Betancor nació en Las Palmas en el año 1993 y se formó en la cantera del UD Vecindario. De hecho, fue invitado por el Real Madrid para jugar en un torneo internacional con el Juvenil en abril de 2011. En la temporada 2011-12, el director de fútbol de Hércules, Sergio Fernández, decidió fichar al jugador para incorporarlo a las categorías inferiores del club alicantino, e inmediatamente comenzó a jugar con el filial en las ligas regionales.

Desde entonces, Jefté ha pasado hasta por 21 equipos en 15 años. Casi nada. Ahora en Albacete ha encontrado su casa y más si cabe tras este miércoles, día histórico en el que ha logrado no uno, sino dos de los goles más importantes de la trayectoria del club manchego, que pelea por no descender en Segunda División.