Así fue la llegada del Real Madrid de Arbeloa a Albacete

El Real Madrid llegó a su hotel de concentración de Albacete en el mediodía de este miércoles tras un corto trayecto en avión desde la capital de España. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa fue recibido por cientos de aficionados madridistas que animaron a los jugadores del equipo blanco. Esta noche en el Carlos Belmonte desde las 21:00, ambos equipos se medirán en los octavos de final de la Copa del Rey a partido único.

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro de octavos de final de la Copa del Rey tiene varias ausencias. Álvaro Arbeloa no podrá contar en este primer encuentro con Mbappé, Bellingham, Trent, Militao, Carreras, Tchouaméni, Rüdiger, Rodrygo y Mendy. Tampoco viaja Courtois, que descansará en este encuentro.

Por otro lado, cuenta con varios jugadores del filial, como son Cestero, Palacios, Joan Martínez, David Jiménez y Manuel Ángel. Además, los porteros que acompañarán a Lunin son Fran González y Sergio Mestre. Hay que recordar que Arbeloa conoce a la perfección a los canteranos, ya que hasta hace unas horas era el entrenador del Castilla.