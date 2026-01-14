Los canteranos favoritos de Arbeloa en el Castilla y cuáles van a Albacete

La llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo del Real Madrid supone un halo de esperanza para ‘La Fábrica’. El nuevo técnico del primer equipo ha ascendido en el organigrama de la cantera merengue desde el Infantil A hasta el Castilla, donde ha entrenado los últimos siete meses. Ahora, varios de sus hombres fuertes en el filial blanco aguardan su momento con los ‘mayores’. La falta de oportunidades a los canteranos fue evidente en la etapa de Xabi Alonso, con el que debutaron Víctor Valdepeñas, Jorge Cestero y David Jiménez. El partido de Copa del Rey ante el Albacete se presenta como un nuevo comienzo para la cantera.

Arbeloa ya avisó de sus intenciones en su rueda de prensa de presentación como técnico del primer equipo. El salmantino definió a ‘La Fábrica’ como «la mejor cantera del mundo». La primera convocatoria del nuevo entrenador blanco ha contado con la presencia de Joan Martínez, Jorge Cestero, David Jiménez, Manuel Ángel y Cesar Palacios. Cinco jugadores que han estado entre los más utilizados por Álvaro Arbeloa en su corta etapa al frente del Real Madrid Castilla. A este quinteto se suma un Gonzalo García, ya asentado en el primer equipo, al que impulsó en su carrera durante sus años en el Juvenil A.

El nuevo técnico merengue ya avisó de sus intenciones en su primer entrenamiento, en el que estuvieron presentes los cinco canteranos que han entrado en la lista para el duelo de octavos de final de Copa en el Carlos Belmonte. Sorprendió la ausencia de Thiago Pitarch, el jugador del Castilla con más convocatorias con el primer equipo en la presente campaña… que aún no ha debutado. Después de un mes sin minutos -salvo un partido con el Real Madrid C- Arbeloa ha optado por otros canteranos inmersos en dinámica de competición.

No es casualidad que el técnico haya elegido a sus cinco jugadores de campo más utilizados en el Castilla para el partido ante el Albacete, a los que se suma el guardameta Fran Martínez. El líder es el centrocampista Manuel Ángel, con 1.525 minutos, capitán del filial y un jugador que posee las virtudes en la medular de las que adolece el primer equipo. Otro de los favoritos de Arbeloa es un Jorge Cestero (1.408 minutos) al que definió como «el mejor ‘6’ de España». Ambos, junto a Pitarch, conforman el centro del campo del Castilla; la línea más potente del filial. La carencias del Real Madrid en el centro del campo les colocan con serias posibilidades de jugar con el primer equipo.

Joan Martínez, la gran apuesta de ‘La Fábrica’

Joan Martínez está siendo la gran noticia de ‘La Fábrica’ esta temporada. El central se ha convertido en el líder de la defensa del Castilla con 18 años, tras recuperarse de una grave lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Aún sin debutar con el primer equipo, la plaga de lesiones en el centro de la defensa ya le ha hecho ir convocado con Xabi Alonso. Como compañero en el lateral derecho cuenta con David Jiménez, que ya ha debutado en Liga y Copa, y por el que Arbeloa ha apostado por delante de un Jesús Fortea a la que las lesiones no le están permitiendo brillar.

82′ GOLAZOOOOO JOAN MARTÍNEZ!!!! Assist by David Jiménez. CASTILLA 1-0 TALAVERA! pic.twitter.com/4OokZJ0fcx — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) November 2, 2025

También han sumado ya minutos con el Real Madrid los defensores Víctor Valdepeñas y Diego Aguado. Dos futbolistas que han ocupado tanto la posición de central como la de lateral izquierdo. Valdepeñas fue titular ante el Alavés, firmando una buena actuación como ‘3’. Diego Aguado, por su parte, debutó en Copa la pasada campaña ante la Deportiva Minera.

César Palacios, el goleador de Arbeloa

Uno de los grandes méritos de Álvaro Arbeloa al frente del Real Madrid Castilla es el de sobreponerse a la falta de efectivos en la parcela ofensiva. Rachad Fettal aterrizó en verano en el Castilla como único fichaje de un filial repleto de juventud. El hispano-marroquí brilló en pretemporada, pero apenas ha podido sumar al encadenar varias lesiones. La última de ellas la sufrió en su regreso ante el Arenteiro, donde marcó y volvió a recaer de unas dolencias musculares que le hicieron perderse cuatro meses de competición.

Ante la ausencia de una referencia como ‘9’, César Palacios ha emergido como líder goleador del Castilla. El mediapunta ha hecho gala de su llegada de segunda línea para sumar siete tantos. Al igual que Manuel Ángel, es uno de los ‘veteranos’ de la plantilla con 21 años. Ambos esperan su oportunidad con el primer equipo, que podría llegar esta misma noche en el duelo ante el Albacete.