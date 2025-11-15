Tirón de orejas de Arbeloa a Joan Martínez: «Con lo que hace ahora no le vale para subir al Real Madrid»

Álvaro Arbeloa compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de Valdebebas para analizar la victoria del Real Madrid Castilla contra el Cacereño en el grupo primero de Primera Federación. El primer filial madridista acumula seis victorias en sus últimos siete partidos y está asentado en puestos de playoff. Además, dejó un mensaje lleno de exigencia a Joan Martínez.

Arbeloa le mandó un mensaje directo lleno de recados a Joan Martínez buscando su mejor nivel: «Es un chico con muchas condiciones. Pero que le queda un camino muy largo. Para empezar, creo que tiene que entrenar mucho más fuerte de lo que lo hace. Mucho más concentrado y con mucha más intensidad. Si quiere ser jugador del Real Madrid tiene que saber que la exigencia en ese puesto es altísima. No le vale con lo que hace ahora para ser jugador del primer equipo y hasta que no sea consciente de eso, será un gran jugador del Castilla, pero lo de arriba es otra historia. Estamos trabajando en eso, en que sea consciente de que hay que ser profesional y hay que entrenar al máximo cada día. Y ahí tiene su gran salto de mejora para ser jugador del Madrid porque las condiciones las tiene. Físicas, mentales, tácticas… tiene todas. Pero la exigencia es tan grande que con lo que hace ahora creo que no le vale»

«Ha sido un partido que deja muy buenas sensaciones, sobre todo por el contexto, por la lluvia. Nos perjudicaba a nuestra manera de jugar. El esfuerzo de los chicos ha sido tremendo. Muy importante volver a ganar, son ya seis victorias en los últimos siete partidos. Es decir mucho. Muy feliz por como hemos superado las dificultades. Ha sido un día redondo», comentó Arbeloa ante la prensa.

«El Castilla siempre ha querido atacar y ganar el partido. Y no es fácil. Contra este equipo todos dan lo mejor de sí mismo. El día que más corren es en Valdebebas. Los últimos 15-20 minutos es cuando tenemos que apretar el acelerador. Tenemos una plantilla muy amplia», destacó el mister del Castilla.

«Veo bien al equipo. Tenemos muy claro como tenemos que jugar. Lo hemos hablado muchas veces que en cuanto bajamos lo que es competir, estar concentrado es eso, no vamos a ganar ni un partido aquí. Ni uno ni medio. Cuando hacemos eso, con el talento que tenemos, con la ambición, con las ganas… estamos capacitados para ganar a cualquier equipo en cualquier campo. Dominando y siendo un equipo con balón que no para de atacar. No hemos fallado eso. No sabemos jugar a otra cosa. He leído alguna vez que el Castilla no tiene plan B y estoy de acuerdo. No tenemos plan B. Solamente sabemos hacer una cosa y la hacemos muy bien. Creemos en ella y vamos a seguir así hasta que acabe la Liga», concluyó Arbeloa en rueda de prensa.