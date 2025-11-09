El Real Madrid Castilla ha sufrido una dura derrota este domingo en Mérida, perdiendo por 3-0 y rompiendo así su gran racha de victorias, que se queda en cinco. El conjunto extremeño superó por completo al equipo de Álvaro Arbeloa, al que le pudo la pegada del Mérida, que anuló al filial madridista a base de una goleada que acabó con una gran tangana entre jugadores de ambos equipos.

Con un doblete goleador de Pareja en la primera parte y un tanto de Valdepeñas en propia puerta ya en la segunda mitad, el Mérida se lleva tres puntos muy importantes para ellos y el Castilla se queda con los 18 que tenía, todavía en puestos de playoffs.

El filial del Real Madrid tuvo ocasiones en la primera parte, pero los fallos de cara a portería contraria acabaron por condenar al conjunto blanco, que vio como el Mérida le castigó en los últimos minutos de la primera mitad. En el minuto 42, los extremeños se adelantaron con el primer gol de Pareja, tanto con polémica porque el Castilla pidió juego peligroso. Ya en el tiempo del descuento, Pareja otra vez puso el 2-0.

En una segunda parte más sosa, el Castilla no pudo remontar y el Mérida puso la puntilla en el minuto 73 con un gol de Valdepeñas en propia puerta. El encuentro acabó con una gran tangana que empezó tras una esa falta de David Jiménez. Eso le costó tres tarjetas rojas al Real Madrid Castilla: David Jiménez, Manuel Ángel y el entrenador, Álvaro Arbeloa.

Partido para olvidar en El Romano de Mérida y el Castilla deja en cinco la gran racha de victorias que le mantuvo en los puestos de playoffs de ascenso a Segunda, posiciones en las que seguirá, pero ya con una vuelta a la derrota más dolorosa por el resultado que por las sensaciones.