Xabi Alonso y Arbeloa protagonizan una racha histórica conjunta de Real Madrid y Castilla

El Real Madrid y el Castilla atraviesan su mejor momento en muchos meses. Los dos principales equipos de la estructura del club cambiaron a sus técnicos el pasado verano. Salieron Carlo Ancelotti, tras cuatro temporadas en el primer equipo, y Raúl González, después de dirigir durante seis años al filial. Fue el comienzo de la era de Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, dos ex compañeros que ahora dirigen los banquillos de ambos equipos. Tanto el donostiarra como el salmantino mantienen dos prolongadas rachas de victorias al mismo tiempo en los primeros pasos del nuevo proyecto.

Pese a encadenar seis triunfos al hilo entre todas las competiciones, la racha del Real Madrid ni siquiera es la mejor de la temporada. El conjunto merengue salió vencedor en los siete primeros partidos del curso, hasta que llegó la debacle en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Un tropiezo que ha quedado en un susto por la reacción en forma de pleno por parte de los de Xabi Alonso. En su visita a Anfield, el equipo blanco buscará igualar las siete victorias del inicio de temporada, ya sin el asterisco de no competir en los grandes partidos bajo el mando de su nuevo técnico.

El Castilla de Arbeloa, por su parte, ha sabido sobreponerse a una mala racha inicial. Pese a comenzar con tres puntos ante el Lugo, el filial merengue encadenó cuatro derrotas consecutivas. Las bajas, la juventud de un equipo que perdió en verano a muchos de sus referentes y la falta de gol fueron los principales motivos. Impulsado por el resurgir de los lesionados César Palacios (cuatro goles y dos asistencias) y Joan Martínez y el colosal Cestero-Manuel Ángel-Pitarch de la medular, el técnico salmantino le ha dado la vuelta a la situación de manera radical. Con cinco triunfos seguidos en Primera Federación, el Castilla protagoniza una racha inédita en las dos últimas temporadas.

Para encontrar un momento similar hay que remontarse a la campaña 2022/23. Con Raúl González a los mandos, el Castilla se quedó a un gol de ascender a Segunda División. En aquella temporada, el filial blanco tuvo como mejor racha los cinco triunfos. En las dos últimos cursos, el Castilla ha hecho gala de la irregularidad propia de la juventud de sus jugadores; ya que sólo ha conseguido sumar dos victorias seguidas a lo largo de 76 jornadas ligueras.

En el primer equipo del Real Madrid se vive una situación similar. La pasada campaña se alcanzaron las cinco victorias consecutivas en tres ocasiones, mientras que en la presente ya se ha logrado sumar seis en dos momentos diferentes. En la 2023/24, en la que se firmó el doblete Liga-Champions, el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti se quedó en siete. Por esta razón, la simultaneidad de las rachas de victorias de Real Madrid y Castilla resulta una completa anomalía: por las propias rachas y por su coincidencia en el tiempo.

Ningún canterano ha debutado en la era Xabi-Arbeloa

La única asignatura pendiente en la sinergia entre Xabi Alonso y Arbeloa en el Real Madrid es hacer debutar con el primer equipo a algún canterano. Ante las ausencias en el centro del campo, Thiago Pitarch entró en varias convocatorias; pero sin pisar el césped en partido oficial (sí lo hizo en pretemporada ante el Tirol). Mismo caso que David Jiménez, que fue llamado por las bajas en el lateral derecho; adelantándose a un Jesús Fortea que acudió con España al Mundial Sub-19. Precisamente, las incontables bajas del Castilla (perdió a cinco jugadores durante esta cita) tampoco han ayudado a la posible promoción de los canteranos.