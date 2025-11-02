Joan Martínez hace volar al Castilla

Hace ya un mes desde que el aire sopla en otra dirección por Valdebebas. Atrás queda el fatídico septiembre en el que cada partido se contó por derrota y la caída libre ahogaba a Arbeloa. Ahora el canto de la moneda le sale cara a un Real Madrid Castilla que logró ante el Talavera su quinta victoria consecutiva gracias a un cabezazo de Joan Martínez. Sellaron los de Arbeloa un triunfo trabajado que les impulsa hasta el tercer puesto a sólo cuatro puntos del Tenerife.