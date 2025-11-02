Primera Federación: RM Castilla 1-0 Talavera

Joan Martínez hace volar al Castilla

El central blanco derribó la meta talaverana con un gran cabezazo

Los de Arbeloa suman su quinta victoria consecutiva y ya son terceros

Castilla
Joan Martínez celebra su gol ante el Talavera. (Real Madrid)

Hace ya un mes desde que el aire sopla en otra dirección por Valdebebas. Atrás queda el fatídico septiembre en el que cada partido se contó por derrota y la caída libre ahogaba a Arbeloa. Ahora el canto de la moneda le sale cara a un Real Madrid Castilla que logró ante el Talavera su quinta victoria consecutiva gracias a un cabezazo de Joan Martínez. Sellaron los de Arbeloa un triunfo trabajado que les impulsa hasta el tercer puesto a sólo cuatro puntos del Tenerife.

