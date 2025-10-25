Un doblete de Loren Zúñiga mete al Real Madrid Castilla en playoff de ascenso

Un doblete de Loren Zúñiga en la primera parte le dio la victoria a un gran Real Madrid Castilla contra el Real Avilés en Valdebebas. Los de Arbeloa cosechan ya cuatro victorias consecutivas en el grupo primero de Primera Federación y cierran la novena jornada en puestos de playoff de ascenso en cuarta posición. El filial madridista atraviesa su mejor momento en juego y resultados.

El Real Madrid Castilla de Arbeloa recibió al Real Avilés en el Alfredo Di Stéfano tras tres victorias consecutivas que lo podían colocar en playoff de ascenso si lograba la cuarta. El primer filial blanco estaba viviendo su mejor momento de la temporada y el más regular.

El Castilla formó con Fran González en portería, una defensa formada por David Jiménez, Joan, Valdepeñas y Manu Serrano. En el centro del campo jugó de inicio Cestero, Thiago y Manuel Ángel. Y arriba Pol Fortuny, Palacios y Loren Zúñiga.

Empezó el partido con los dos equipos midiéndose poco a poco, hasta que el Real Madrid Castilla se hizo con el control del partido. No tardó mucho en hacerlo. Los de Arbeloa impusieron su juego y empezaron a ser muy superiores. El primer gol llegó a los 19 minutos de partido. Centro perfecto de Palacios al corazón del área y remate de cabeza de Loren Zúñiga. 1-0.

Jugaba a placer el Real Madrid Castilla y sufría poco. Muy poco. Un despeje de Fran González de puños y un remate del equipo asturiano muy alto desde el interior del área. Poco más concedió el equipo de Arbeloa en el primer tiempo. Y con un gran juego blanco llegó el segundo en el 25. David Jiménez llegó a línea de fondo tras una muy buena jugada combinativa y metió un pase perfecto para que Loren hiciese su doblete a placer. Remate y gol. 2-0.

Pudo marcar su hat-trick Zúñiga poco antes del descanso (38′), pero la defensa del Avilés sacó la pelota en la línea de gol. El descanso llegó con 2-0 y con un Castilla muy superior. Los de Arbeloa están en un gran momento de forma, jugando muy bien al fútbol. El público del Di Stéfano disfrutaba.

Casi llegó el tercero en el inicio de la segunda mitad (47′) tras otra gran jugada blanca en la que Manuel Ángel se mete dentro del área y su centro chut lo termina despejando el portero lo suficiente para que nadie del Castilla pudiese coger el rechazo. La segunda parte empezó igual, con los de Arbeloa controlando el partido.

El Real Avilés apretaba intentando meterse en el partido. Pero sin mucho acierto a portería. No sufrían los blancos. Hasta el 63. Ahí sí sufrió el Castilla, y es que el cuadro asturiano tuvo la más clara del partido. Se quedó solo uno de sus jugadores ante Fran por un despiste defensivo. Era un mano a mano claro, pero el remate fue al poste. Perdonó el Avilés. Justo antes, Arbeloa había hecho sus dos primeros cambios dando entrada a Aguado y Yáñez.

Poco más ocurrió en el final del partido. El Castilla defendió bastante bien y no sufrió demasiado, tampoco llegó con mucho peligro en la segunda parte. Se dedicó a controlar el partido y a buscar que no pasase nada. Y lo consiguió. Tres puntos más para el filial blanco, cuarta victoria consecutiva y el equipo acaba la jornada en cuarta posición a cuatro puntos del liderato.