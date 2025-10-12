Arbeloa se rinde a la última perla criada en La Fábrica del Real Madrid: «Es el mejor 6 de España»

Álvaro Arbeloa se ha rendido este domingo, 12 de octubre, a su centrocampista Jorge Cestero tras una nueva victoria del Real Madrid Castilla en el grupo primero de Primera Federación. El mediocentro madridista ha encandilado al entrenador del primer filial blanco y está tirando la puerta abajo esta temporada. Ha entrenado varias veces con el primer equipo esta temporada a las órdenes de Xabi Alonso y ya es una de las grandes joyas de La Fábrica a tener muy en cuenta para el futuro.

Se ha hablado mucho de las joyas de Arbeloa en el Castilla durante esta temporada. Joan Martínez, Fortea, Fran González, Palacios, Manuel Ángel, Thiago Pitarch… Pero poco se ha hablado de una que está dispuesta a que se hable de él durante muchos años. Ese es Jorge Cestero, el mediocentro ideal para Arbeloa en el filial.

«Es el Castilla de Manuel Ángel y de Palacios. También de Cestero, que para mí es el mejor 6 de España ahora mismo», señaló con rotundidad Arbeloa este domingo en la sala de prensa del Alfredo di Stéfano tras la victoria del Castilla sobre el Pontevedra. Le preguntaron por los dos primeros y el entrenador madridista decidió tirarle el elogió a su mediocentro de confianza.

Cestero se está ganando la confianza de Arbeloa en el Castilla, del que es titular como ya hizo en el Juvenil A el pasado año. Es la manija del equipo y está llamando la atención de todo aquel que le está viendo jugar en el primer filial del Real Madrid. Las palabras de su entrenador sobre él son cosa seria.

El Castilla sigue en buena dinámica

El Real Madrid Castilla logró tres nuevos puntos en el Alfredo Di Stéfano. El filial blanco se impuso al Pontevedra en la séptima jornada de la Primera Federación y continúa ascendiendo puestos en la clasificación. Palacios, que suma tres goles en dos partidos, firmó el tanto del triunfo en la primera mitad. Los de Arbeloa, que tuvieron ocasiones para ampliar la cuenta y se mostraron sólidos ante el empuje visitante en los compases finales, consiguieron su segunda victoria consecutiva en el campeonato.

El Pontevedra avisó a los tres minutos por medio de Abelenda, que probó fortuna con un tiro desde fuera del área que Javi Navarro atrapó sin complicaciones. La respuesta madridista llegó en el 19’. Loren Zúñiga recibió un balón en la frontal y, tras una gran maniobra ante varios defensores, filtró un fantástico pase para que Palacios acertara en el mano a mano con un disparo picado. El autor del gol pudo aumentar la renta ocho minutos más tarde, tras conectar un zurdazo que detuvo Marqueta. El Castilla dominaba y, en el 35’, Joan Martínez conectó una volea que el meta rival desvió con una gran estirada (35’). El filial merecía el segundo, pero el partido se fue el descanso con el 1-0.

En la segunda mitad, el filial del Real Madrid continuó controlando el partido. Cinco minutos después de la reanudación, Loren Zúñiga acarició el gol tras recibir un buen balón al espacio, pero Marqueta desvió su disparo y la defensa sacó el rechazo sobre la línea de gol. El delantero madridista seguía insistiendo y, pasada la hora de juego, controló un balón en el área que no pudo rematar bien al ser obstaculizado por Eimil. En los últimos minutos, los visitantes adelantaron sus líneas en busca del empate, pero los de Arbeloa supieron aguantar el 1-0 para sumar su segundo triunfo seguido.