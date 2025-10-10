Gabri Valero, el canterano del Real Madrid que ha revolucionado las redes con sus regates

Las redes sociales pueden suponer un impulso para la carrera de muchos futbolistas, especialmente en el aspecto mediático. El caso más reciente es el de Gabri Valero, canterano del Real Madrid, que ha maravillado a los aficionados merengues con sus jugadas más destacadas. En la red social X, antiguo Twitter, se ha viralizado un vídeo con los mejores regates y goles de esta perla de La Fábrica.

Gabri Valero, nacido en Menorca en el año 2007, milita actualmente en el Juvenil A del Real Madrid. Por tanto, se encuentra en su última temporada en esta etapa formativa; la que precede al salto a Senior. El extremo zurdo, que suele actuar a pierna cambiada desde la derecha, ha participado en los cuatro encuentros que ha disputado hasta el momento el conjunto que dirige Julián López de Lerma. El menorquín comparte equipo con uno de los jugadores con más potencial de la cantera: Enzo Alves. El hijo mayor de Marcelo ya es un habitual del Juvenil A con sólo 16 años.

Hay un pelirrojo en la cantera que se llama Gabri Valero que sin exagerar ganará 10 balones de oro, qué barbaridad de jugador. pic.twitter.com/auWBqroxVn — (fan) Aʟʙᴇʀᴛo (@AlberrtoRM2) October 9, 2025

Valero aterrizó en la cantera del Real Madrid en 2021, tras su paso por Pozuelo, EFMO Boadilla y Las Rozas. El zurdo comenzó su andadura en La Fábrica en el Cadete B, ascendiendo año a año de equipo hasta alcanzar el Juvenil A esta temporada. El último paso que le queda a Gabri Valero, además del Real Madrid C, es promocionar al Castilla. El equipo que dirige Álvaro Arbeloa cuenta con pocos jugadores en su plantilla con las cualidades de este jugador de 18 años. Su regate y atrevimiento en banda sólo lo aporta Dani Yáñez, el único extremo puro del que dispone el filial merengue.

Gabri Valero, generación del 2007

Valero forma parte de una de las generaciones más potentes de la cantera blanca. Varios nacidos en 2007 son ya habituales en el Castilla, pese a estar aún en edad juvenil. De hecho, parte de la columna vertebral del filial está conformada por jugadores que comparten año de nacimiento con Gabri Valero. Algunos de ellos ya han tenido aproximaciones al primer equipo. Uno de ellos, Diego Aguado, logró debutar con los ‘mayores’ la pasada campaña en Copa del Rey.

Esta generación del 2007, en su mayoría, se encuentra en estos momentos disputando el Mundial Sub-20 con la selección española. Un combinado en el que forman parte del núcleo más joven. Thiago Pitarch, convocado en varios encuentros con el primer equipo, y Jesús Fortea son titulares habituales para Paco Gallardo. Aguado, en cambio, sólo jugó en el debut. Otros nombres potentes de la cantera como el prometedor Joan Martínez o el atacante Dani Yáñez forman parte de esta camada.