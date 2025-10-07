España tira de estilo para meterse en cuartos del Mundial Sub-20

España ya está en los cuartos de final del Mundial Sub-20 tras doblegar a Ucrania en octavos por la mínima. El combinado nacional ganó 0-1 gracias a un solitario gol de Pablo García a los 24 minutos de encuentro. Ahora, la selección española espera rival, que saldrá del vencedor del duelo que enfrentará a Sudáfrica y Colombia este miércoles.

El encuentro comenzó con un intercambio de golpes en el que la selección española no se sentía cómoda. Thiago Pitarch brillaba con su magia en ataque, pero Cuenca sufría a la espalda ante las rápidas transiciones ucranianas. Sin embargo, con el paso de los minutos, España fue asentándose sobre el terreno de juego y terminó por hacerse dueña absoluta del partido.

El equipo de Paco Gallardo creció a través de la posesión y del ritmo impuesto en el centro del campo, donde Pablo García volvió a ser una pieza clave. El mediocentro rozó el gol con un potente cabezazo que salió por poco, pero poco después participó en la jugada que abrió el marcador.

Tras un córner en corto, Mendoza sorprendió con un magnífico pase picado que dejó solo a Pablo García, quien definió con gran clase con la pierna izquierda, superando a Krapyvtsov con un grandísimo disparo a los 24 minutos de partido.

Virgili también ofreció una gran versión, muy activo por la banda derecha, aunque sin fortuna en la finalización. España fue superior y logró dominar a Ucrania en la primera mitad. Eso sí, su rival necesitaba poco para hacer daño.

En la segunda mitad, España fue capaz de seguir jugando a lo que quería. El ritmo era lento y hacía lo que deseaba en los intentos de crear peligro de Ucrania, que en ningún momento fue capaz de inquietar a Fran González. Finalmente, la selección española fue capaz de dejar morir el duelo para terminar logrando una victoria capital. Sufrieron para alcanzar las eliminatorias, pero a ver quién la deja fuera ahora. La única mala noticia fue la lesión de Fortea. De momento, ya están en cuartos.