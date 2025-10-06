Qué selecciones pasan a los octavos de final del Mundial Sub-20

La selección española consiguió meterse en los octavos de final del Mundial Sub-20 tras la victoria por la mínima frente a Brasil, choque en el que Iker Bravo consiguió marcar el tanto de los pupilos de Paco Gallardo. El combinado nacional superó así su primera final anticipada y ahora podrán seguir luchando por el título en las rondas eliminatorias de este torneo que se está jugando en Chile y que está siendo bastante interesante.

Así quedó la fase de grupos del Mundial Sub-20

La fase de grupos de este apasionante Mundial Sub-20 que se está jugando en Chile ha resultado ser apasionante y los únicos que han conseguido ganar todos sus partidos han sido Japón y Argentina. España, sin embargo, se coló en los octavos de final de este campeonato al ser uno de los mejores terceros y por ahora los de Paco Gallardo han ido de menos a más. Ahora deben ir con todo ante Ucrania para intentar meterse en los cuartos del torneo.

Grupo A

Japón. 9 puntos. Chile. 3 puntos. Egipto. 3 puntos. Nueva Zelanda. 3 puntos.

Japón 2–0 Egipto. Sábado 27 de septiembre.

Chile 2–1 Nueva Zelanda. Sábado 27 de septiembre.

Egipto 1–2 Nueva Zelanda. Martes 30 de septiembre.

Chile 0–2 Japón. Martes 30 de septiembre.

Nueva Zelanda 0–3 Japón. Viernes 3 de octubre.

Egipto 2–1 Chile. Viernes 3 de octubre.

Grupo B

Ucrania. 7 puntos. Paraguay. 4 puntos. República de Corea. 4 puntos. Panamá. 1 punto.

República de Corea 1–2 Ucrania. Sábado 27 de septiembre.

Paraguay 3–2 Panamá. Sábado 27 de septiembre.

Panamá 1–1 Ucrania. Martes 30 de septiembre.

República de Corea 0–0 Paraguay. Martes 30 de septiembre.

Ucrania 2–1 Paraguay. Viernes 3 de octubre.

Panamá 1–2 República de Corea. Viernes 3 de octubre.

Grupo C

Marruecos. 6 puntos. México. 5 puntos. España. 4 puntos. Brasil. 1 punto.

Marruecos 2–0 España. Domingo 28 de septiembre.

Brasil 2–2 México. Domingo 28 de septiembre.

España 2–2 México. Miércoles 1 de octubre.

Brasil 1–2 Marruecos. Miércoles 1 de octubre.

España 1–0 Brasil. Sábado 4 de octubre.

México 1–0 Marruecos. Sábado 4 de octubre.

Grupo D

Argentina. 9 puntos. Italia. 4 puntos. Australia. 3 puntos. Cuba. 1 punto.

Italia 1–0 Australia. Domingo 28 de septiembre.

Cuba 1–3 Argentina. Domingo 28 de septiembre.

Italia 2–2 Cuba. Miércoles 1 de octubre.

Argentina 4–1 Australia. Miércoles 1 de octubre.

Australia 3–1 Cuba. Sábado 4 de octubre.

Argentina 1–0 Italia. Sábado 4 de octubre.

Grupo E

Estados Unidos. 6 puntos. Sudáfrica. 6 puntos. Francia. 6 puntos. Nueva Caledonia. 0 puntos.

Francia 2–1 Sudáfrica. Lunes 29 de septiembre.

Estados Unidos 9–1 Nueva Caledonia. Lunes 29 de septiembre.

Estados Unidos 3–0 Francia. Jueves 2 de octubre.

Sudáfrica 5–0 Nueva Caledonia. Jueves 2 de octubre.

Sudáfrica 2–1 Estados Unidos. Domingo 5 de octubre.

Nueva Caledonia 0–6 Francia. Domingo 5 de octubre.

Grupo F

Colombia. 5 puntos. Noruega. 5 puntos. Nigeria. 4 puntos. Arabia Saudí. 1 punto.

Noruega 1–0 Nigeria. Lunes 29 de septiembre.

Colombia 1–0 Arabia Saudí. Lunes 29 de septiembre.

Colombia 0–0 Noruega. Jueves 2 de octubre.

Nigeria 3–2 Arabia Saudí. Jueves 2 de octubre.

Arabia Saudí 1–1 Noruega. Domingo 5 de octubre.

Nigeria 1–1 Colombia. Domingo 5 de octubre.

Así quedan los octavos de final del Mundial Sub-20

Los octavos de final del Mundial Sub-20 han quedado definidos ya tras el término de la fase de grupos. España se tendrá que enfrentar a Ucrania este martes 7 de octubre, fecha en la que se dará el pistoletazo de salida a toda esta ronda que va a ver cómo sólo ocho equipos avanzan hasta unos cuartos de final que cerrarán la semana.

Partido 37: Chile – México. Miércoles 8 de octubre a la 1:00 horas.

Partido 39: Ucrania – España. Martes 7 de octubre a las 21:30 horas.

Partido 38: Argentina – Nigeria. Miércoles 8 de octubre a las 21:30 horas.

Partido 40: Colombia – Sudáfrica. Miércoles 8 de octubre a las 21:30 horas.

Partido 43: Paraguay – Noruega. Jueves 9 de octubre a la 1:00 horas.

Partido 44: Japón – Francia. Jueves 9 de octubre a la 1:00 horas.

Partido 41: Estados Unidos – Italia. Jueves 9 de octubre a las 21:30 horas.

Partido 42: Marruecos – República de Corea. Viernes 10 de octubre a la 1:00 horas.

Los cuartos de final

El próximo viernes 10 de octubre conoceremos qué cuatro selecciones siguen vivas en este Mundial Sub-20 que se está jugando en tierras chilenas. Todos esperan que la selección española sea capaz de superar a Ucrania para sacar ese ansiado billete para la siguiente ronda, donde se tendría que ver las caras frente a Colombia o Sudáfrica, rivales que no serán nada sencillos.

Partido 46: Ganador del partido 39 – Vencedor del partido 40. Sábado 11 de octubre a las 22:00 horas.

Partido 45: Ganador del partido 37 – Vencedor del partido 38. Domingo 12 de octubre a la 1:00 horas.

Partido 47: Vencedor del partido 41 – Ganador del partido 42. Domingo 12 de octubre a las 22:00 horas.

Partido 48: Ganador del partido 43 – Vencedor del partido 44. Lunes 13 de octubre a la 1:00 horas.

Semifinales

La penúltima ronda de este Mundial Sub-20 se celebrará entre el miércoles 15 de octubre y en la madrugada hacia el jueves 16, por lo que prácticamente esa noche conoceremos a los dos países que podrán pelear por el oro, mientras que las dos selecciones que caigan todavía tendrán que jugar el choque por el tercer y cuarto puesto.

Partido 50: Ganador del partido 47 – Vencedor del partido 48. Miércoles 15 de octubre a las 22:00 horas.

Partido 49: Vencedor del partido 45 – Ganador del partido 46. Jueves 16 de octubre a la 1:00 horas.

Tercer y cuarto puesto y final del Mundial Sub-20

El Mundial Sub-20 llegará a su colofón final el fin de semana del 18 de octubre. Ese día se celebrará la pelea por el bronce del campeonato, mientras que en la madrugada del domingo 19 al lunes 20 los dos finalistas se verán las caras en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos para luchar por coronarse como el mejor combinado del planeta.