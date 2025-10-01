Quién es Iker Bravo: edad, en qué equipo juega y quién es su padre

La selección española Sub-20 se encuentra inmersa en pleno Mundial en Chile. El conjunto que dirige Paco Gallardo disputa hoy, 1 de octubre (22:00 horas), su segundo partido de la fase de grupos del torneo. Ante México, el combinado nacional buscará redimirse de la derrota por 2-0 ante Marruecos en su estreno. Hasta ocho jugadores españoles juegan minutos de manera habitual en la élite: siete de ellos en Primera División y uno en Italia. Jugadores de la talla de Iker Bravo, Adrián Liso o Pablo García deberán dar un paso adelante para llevar a España a la siguiente fase.

La victoria ante el combinado mexicano se antoja imprescindible para llegar con opciones al duelo ante Brasil en la última jornada. Los cariocas suelen ser uno de los grandes favoritos en este tipo de torneos, pero en su debut empataron a dos ante la selección mexicana del prometedor Gilberto Mora. El jugador de Tijuana, con sólo 16 años, ya suena para dar el salto a Europa cuando alcance la mayoría de edad. En España, en cambio, la gran estrella es más ‘veterana’: Iker Bravo. El atacante, vigente MVP y campeón de Europa Sub-19 con España, está llamado a liderar a los de Paco Gallardo.

Cuántos años tiene Iker Bravo

El jugador catalán es uno de los más experimentados de la convocatoria de Paco Gallardo. A sus 20 años de edad, Iker Bravo ya sabe lo que es competir con los ‘mayores’. Pese a que comparte año de nacimiento (2005) con nueve de sus diez acompañantes en la alineación del partido ante Marruecos, el delantero cuenta con una trayectoria que la he llevado a jugar en tres países diferentes y en las dos grandes canteras del fútbol español.

Dónde juega Iker Bravo

El de Sant Cugat del Vallés aterrizó en Italia en el verano de 2024 para fichar por el Udinese. El conjunto italiano desembolsó 600.00 euros para hacerse con los servicios de Iker Bravo. La pasada campaña disputó 29 partidos en la Serie A, en los que anotó dos tantos y repartió una asistencia. Unas cifras que ya ha igualado en la presenta campaña después de cuatro encuentros. En tres apariciones en liga y una en copa, el atacante suma dos tantos. Iker Bravo apunta a ser importante en un año clave para el devenir de su carrera.

En qué equipos ha jugado Iker Bravo

Iker Bravo comenzó a despuntar en la cantera del FC Barcelona, en la que ingresó a los cinco años de edad. En el verano de 2021 sorprendió al dar el salto al Bayer Leverkusen. Con el conjunto alemán destacó en el filial y logró el hito de debutar con el primer equipo en Copa y Bundesliga a los 16 años. Con su estreno se convirtió en el debutante más joven del club, superando a Florian Wirtz.

Un año después salió cedido al Real Madrid Castilla. A las órdenes de Raúl González nunca terminó de cuajar. En su primera campaña participó en 25 partidos del filial merengue, además de jugar la Youth League con el Juvenil. Para la temporada 2023/24, Iker Bravo bajó de categoría y estuvo en la dinámica del Juvenil A de Álvaro Arbeloa. El catalán regresó a Alemania sin haber debutado con el primer equipo del Real Madrid. El Bayer Leverkusen decidió traspasar al delantero al Udinese, donde firmó hasta 2028.

Los padres de Iker Bravo

El atacante del Udinese ha reconocido a Arbeloa como su «padre futbolístico», por todo lo que aprendió del ex jugador blanco en su etapa en el Juvenil A del Real Madrid. Sin embargo, como no podía ser de otra manera, Iker Bravo desveló que su amor por el fútbol viene de su padre, David. «Es gracias a él. De pequeño nos íbamos al parque de Hospitalet y nos poníamos a jugar. Siempre me lanzaba balones y me enseñaba a hacer controles orientados, a chutar… ¡También a hacer chilenas!», confesó en una entrevista con AS.