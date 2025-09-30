Quién es Paco Gallardo, seleccionador de España Sub-20: edad y trayectoria

La selección española Sub-20 disputa en estos momentos el Mundial en Chile. El combinado nacional ha regresado a esta competición tras 12 años de ausencia. La Rojita busca conseguir el segundo entorchado tras el triunfo en 1999 con un equipo que contaba con jugadores de la talla de Iker Casillas, Xavi Hernández o Carlos Marchena. España no ha empezado con buen pie en el torneo, ya que los de Paco Gallardo cayeron por 2-0 en su debut ante Marruecos en la fase de grupos.

Ante México (miércoles, 22:00 horas) y Brasil (sábado, 22:00 horas) el equipo español tendrá la oportunidad de resarcirse de su errático estreno e intentar clasificar a octavos de final como segundo de grupo o como uno de los cuatro mejores terceros. España cuenta con una selección con nutrida presencia en la élite. Hasta siete jugadores de la convocatoria juegan de manera habitual en Primera División, además de Iker Bravo; que milita en el Udinese de la Serie A. El Real Madrid Castilla es el equipo que más futbolistas aporta, con un total de cinco nombres.

Quién es el entrenador de la Selección Sub-20

A cargo del banquillo de la selección española Sub-20 está el ex jugador Paco Gallardo. Este andaluz de 45 años entró en la estructura federativa en verano de 2023, alcanzando en agosto de 2024 los cargos de seleccionador Sub-19 y Sub-20. Después de una dilatada trayectoria como jugador, Gallardo no tardó en ‘pasarse’ a la pizarra y comenzar su trayectoria como entrenador en diversas categorías formativas. Ahora, dentro del organigrama de la Selección, aspira a poder dar el salto que ya dieron algunos de sus predecesores como Santi Denia o el seleccionador de la absoluta Luis de la Fuente.

A qué equipos ha entrenado Paco Gallardo

Desde su retirada en 2014, Paco Gallardo acumula más de una década de experiencia en los banquillos. El técnico sevillano empezó su carrera como seleccionador andaluz Sub-16. Un año después dio el salto a la cantera del Sevilla, el equipo en el que desarrolló gran parte de su carrera como futbolista. En el conjunto hispalense ejerció como entrenador del Sevilla C, Sevilla Atlético (primer filial) y asistente de Joaquín Caparrós en el primer equipo en dos etapas. Su logro más destacado fue el ascenso a Primera RFEF con el Sevilla Atlético en la campaña 2020/21.

En 2022 se incorporó al cuerpo técnico de Jesse Marsch en el Leeds United de la Premier League. Gallardo llegó a ser entrenador interino en el conjunto inglés en la recta final de la temporada 2022/23. Con la llegada de Javi Gracia al equipo, pasó a ser entrenador del equipo Sub-21, con el que ascendió a Premier League 2. Su buen hacer en categorías formativas hizo que la RFEF se descantara por Paco Gallardo como seleccionador español Sub-18. Después de que José Lana dejara su cargo en la Sub-19 para entrenar a Siria, Gallardo ocupó su lugar en el banquillo.

En qué equipos jugó Paco Gallardo

El actual seleccionador de La Rojita desarrolló buena parte de su trayectoria como jugador en las filas del Sevilla. Gallardo fue internacional en todas las categorías inferiores de la selección española. El mediocampista andaluz debutó con el primer equipo del Sevilla a los 20 años de edad en un encuentro ante el FC Barcelona. En la siguiente temporada, la 2001/02, fue una pieza importante en el retorno de los hispalenses a Primera División.

Después de tres temporadas completas como jugador sevillista, Paco Gallardo jugó cedido en Getafe, Vitoria Guimaraes, Deportivo y Real Murcia. Su última etapa en el fútbol español la vivió en la SD Huesca, donde militó entre 2009 y 2011. La parte final de su carrera la vivió en el fútbol húngaro. El futbolista sevillano colgó las botas en 2014 tras jugar en el Diósgyőri VTK y Puskás AFC.