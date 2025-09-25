De la Fuente responde a Flick por la lesión de Lamine Yamal: «Ni me interesa lo que dijo»

Nunca llueve al gusto de los clubes en los parones de selecciones. El temido virus FIFA emerge con fuerza en cada ventana. La última sacudió al Barcelona con la lesión de Lamine de Yamal de la que todavía anda recuperándose. Flick cargó durante contra la selección de Luis de la Fuente por permitir que el futbolista compitiera y no se cuidara su salud.

«Es una lástima. Se fue con dolor a la selección, jugó y le dieron analgésicos para jugar. Jugó 79 minutos en el primer partido y 73 en el segundo, eso no es cuidar a los jugadores. España tiene a los mejores futbolistas en cada posición. Valdría la pena cuidar a los jugadores jóvenes. Estoy triste con la situación», cargó Flick.

El técnico alemán ha encontrado respuesta en el seleccionador nacional, Luis de la Fuente. «No me acuerdo de lo que ha dicho Flick, ni me interesa», argumentó tras recibir en Logroño un homenaje de la Federación de Fútbol de La Rioja. De la Fuente esbozó una sonrisa cuando fue consultado por las palabras del entrenador del Barcelona, Hansi Flick, sobre la presencia en la última convocatoria de la selección de Lamine Yamal.

De la Fuente hizo estas declaraciones a los periodistas tras recibir un homenaje en Logroño de la Federación Riojana de Fútbol, que le ha dado su nombre a una sala de su sede, donde ha colocado un vinilo decorativo con varias imágenes del seleccionador.

El preparador riojano recordó que «para el Mundial de 2026 todavía hay que clasificarse» y sobre si siente presión fue categórico al decir que no. «Más presión que la me pongo yo a mí mismo no me la puede meter nadie, soy muy autoexigente en mi trabajo del dia a día», afirmó.

Ve los comentarios que se hacen sobre la selección «con naturalidad» y cree que «la verdadera responsabilidad» y lo que se demanda a su grupo es «ilusionar a un país, a una afición, que se sientan identificados con una idea». «Creo que lo hemos conseguido, es un orgullo y vamos a disfrutarlo», agregó.