Flick: «Lamine Yamal es baja, jugó con dolor con la selección española y eso no es cuidar a los jugadores»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper en la mañana de este sábado tras el entrenamiento matinal del equipo culé en la previa de la cuarta jornada de Liga en la que el Barcelona recibirá al Valencia en el Johan Cruyff. El entrenador germano confirmó que Lamine Yamal no estará contra el Valencia en Liga y le dio un palo a la selección española por no cuidarle durante el parón de selecciones.

«Lamine Yamal no estará disponible. Es una lástima. Se fue con dolor a la selección, jugó y le dieron analgésicos para jugar. Jugó 79 minutos y 73, eso no es cuidar a los jugadores. España tiene a los mejores jugadores en cada posición. Valdría la pena cuidar a los jugadores jóvenes. Estoy triste con la situación», comenzó declarando Hansi Flick en rueda de prensa con dureza y confirmando la baja de su gran perla.

Más de Lamine y la polémica con la selección española: «Nunca he hablado. Tuve una conversación por mensaje. Yo casi no hablo castellano, él no habla inglés. La comunicación podría mejorar. Yo también he estado en esta situación, en una selección, antes las relaciones siempre eran buenas».

Sobre jugar en el Johan Cruyff: «Conocemos la situación del estadio, del club. Hablé con el presidente, me explicó todo y confío en él. Al equipo no le afectará, estamos centrados en nosotros. No tenemos excusas, toca ganar. Quizá hace tres partidos no pensábamos que sería así. Lo importante es la mentalidad y la actitud sobre el terreno de juego. Puede ser que se retrase un poco más el regreso, pero me importa el equipo. Me gusta mucho trabajar para este club, vivir en esta ciudad; nada cambia. Esta temporada será más dura que la anterior, pero nos esforzaremos. Lucharemos 90 minutos para ganar los tres puntos».

«Frenkie no estará mañana, no podrá jugar; pero Marc, sí. En el banquillo. Es el siguiente paso en su proceso de regreso. Estamos muy contentos de tener su calidad en el equipo. Mañana, toda esta emoción, de volver al banquillo, tendremos que gestionarlo y cuidarlo», confirmó el entrenador del Barcelona en sala de prensa.

Sobre la lesión de Gavi: «Puede ser el corazón de este equipo, por su mentalidad, lo da todo por el equipo y el club. Tenía miedo de esta situación tras su gran lesión. Para mí, lo que tiene que hacer es trabajar y esforzarse, ver cómo evoluciona. No queremos poner presión sobre esta situación. Tendrá que volver en forma, con la confianza en su cuerpo, en su rodilla».

«Está bien y disponible. Entrenó bien, aunque regresó hace poco», dijo Flick sobre Raphinha. «Hablé con los jugadores, con el capitán, y me dijeron que no les afectará. Cuando juegas aquí es diferente, pero no nos tiene que afectar. Ya lo hicimos contra el Como», añadió de nuevo sobre disputar el partido en el Johan.

«Hay cosas que pasan sobre el terreno de juego o en el vestuario y es mi trabajo resolverlas. Quiero que todos estén centrados en el equipo y que sepan lo que toca hacer. La diferencia entre los buenos jugadores y los muy buenos es que saben resolver errores, estar en el lugar que toca… Si piensas hoy, quizá hemos jugado al 50-60%. Es lo que quiero inculcar a los jugadores. Todos merecen el 100% de los jugadores. Por ello, la temporada pasada llegaron las victorias y los títulos y tenemos que regresar a ello», confirmó el entrenador culé sobre la polémica de los egos en el vestuario.