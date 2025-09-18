El Castilla de Arbeloa lidera a España en el Mundial Sub-20

El Real Madrid Castilla estará bien representado en el Mundial Sub-20. El equipo que dirige Álvaro Arbeloa aporta cinco jugadores a la lista del seleccionador español, Paco Gallardo, para el torneo que comienza el 27 de este mes en Chile. El guardameta Fran González, los defensas Jesús Fortea y Diego Aguado y los mediocampistas Cristian David y Thiago Pitarch son los nombres elegidos pare defender la camiseta de España en el Mundial Sub-20.

El filial merengue es el equipo que más jugadores aporta al combinado nacional. Lo es, además, con una amplia diferencia respecto a otros clubes. Sólo las canteras de Atlético de Madrid (Julio Díaz y Rayane Belaid) y Valencia (Raúl Jiménez y Vicent Abril) cuentan con más de un futbolista en la convocatoria. Los canteranos del Real Madrid, además, son los más jóvenes de la convocatoria. El defensor del FC Barcelona Andrés Cuenca es el único jugador nacido en 2007 que se suma a Fortea, Diego Aguado y Thiago Pitarch.

🧐 Memorizad bien sus nombres. 💭 Nuestros internacionales ya sueñan con la #U20WC de Chile.#NuestraBase | #SUB20 pic.twitter.com/hvdJSZL60I — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 17, 2025

La notable presencia del Castilla en la selección española Sub-20 es también motivo de preocupación en el staff de Álvaro Arbeloa. El técnico salmantino perderá a cinco jugadores importantes en el equipo durante casi un mes de competición. Si España alcanza la final, el torneo se alargaría hasta el 19 de octubre. En este supuesto, los convocados se ausentarían en cinco encuentros de Primera Federación.

El ‘destrozo’ para el Castilla podría haber sido mayor, ya que jugadores habituales en las categorías inferiores de la selección como Dani Yáñez o Joan Martínez se han quedado fuera de la lista. Tampoco estará un Rachad Fettal que cayó lesionado, precisamente, en un partido con el combinado que dirige Paco Gallardo. Además, los internacionales Sub-20 no causarán baja en la Premier League International Cup, ya que la segunda jornada, ante el Southampton, se disputará el próximo 29 de octubre.

El Mundial Sub-20, un problema para la Liga

No sólo el Real Madrid Castilla contará con bajas de peso durante la disputa del torneo en Chile. Otros equipos de Primera División también verán debilitadas sus plantillas durante el Mundial Sub-20. Es el caso de jugadores como Pablo García (Real Betis), Jon Martín (Real Sociedad), Rodri Mendoza (Elche), Joel Roca (Girona), Iker Losada (Levante), Adrián Liso (Getafe) y Jan Virgili (Mallorca). En Segunda, tres históricos del fútbol español como Málaga (Izan Merino), Deportivo (David Mella) y Racing de Santander (Peio Canales) también perderán a jugadores importantes. El único que no milita en un club de nuestro fútbol es el ex del Castilla Iker Bravo, en el Udinese italiano.

Los equipos de la Liga podrían negarse a que las selecciones Sub-20 se lleven a sus jugadores, pero por el momento no ha ocurrido en la española. Un caso que sí se ha vivido en el primer equipo del Real Madrid y Franco Mastantuono. Argentina pretendía llevar a la joven perla merengue al torneo, pero el club decidió no ceder al jugador.