Arbeloa comparte la indignación de Xabi Alonso: «Es difícil de entender»

El Real Madrid ha vivido un fin de semana negro en lo arbitral en sus dos primeros equipos masculinos. Todo comenzó el sábado en San Sebastián, donde el primer equipo sufrió un arbitraje muy criticado ante la Real Sociedad. El colegiado Jesús Gil Manzano dejó al conjunto merengue con uno menos tras expulsar a Huijsen, pese a no cumplir los criterios necesarios para tal castigo. Una situación similar a la vivida por el Castilla de Arbeloa en el día de ayer. El filial merengue también sufrió una expulsión, por doble amarilla a Cestero, difícil de explicar. En este caso sí influyó en el resultado, ya que el Castilla no pudo remontar el 1-0 inicial del Bilbao Athletic.

El técnico compartió su indignación con la de su ‘colega’ Xabi Alonso el sábado. «Sobre la expulsión prefiero casi no responderte. Lo que pasó ayer y lo vivido hoy es difícil de entender. Xabi no entendía nada y tengo la misma sensación hoy», explicó Arbeloa en sala de prensa tras el partido. El técnico pidió la revisión del VAR para la jugada, en la que Cestero derribó al jugador rival tras tocar de forma clara el balón. El colegiado Jorge López, tras volver a ver la acción, mantuvo su decisión inicial.

«Es una jugada que todos habéis podido ver, pero es difícil de comprender toda esta situación. Igual que pasó ayer en San Sebastián, tengo esa misma sensación de frustración y de malestar», incidió Arbeloa. La expulsión de Cestero dejó al Castilla sin opciones de darle la vuelta al tanto de Ibai Sanz en el comienzo del choque. El triunfo del Bilbao Athletic en Lezama consumó la primera derrota de Arbeloa al frente del Castilla, tras las victorias ante el Lugo (2-1) en el debut en Primera Federación y frente al Wolverhampton (0-1) en la Premier League International Cup.

El enfado de Xabi Alonso y Arbeloa

El entrenador del filial fue más directo en sus declaraciones ante los medios de comunicación que Xabi Alonso. El donostiarra, en cambio, fue más vehemente sobre el césped al dirigirse a Gil Manzano: «Jesús, yo no quiero, pero me hacéis pensar mal, tío». El técnico del Real Madrid aludió a los vídeos del CTA ante la equivocación del colegiado en la expulsión de Huijsen. «Esta va al CTA seguro. Va al vídeo seguro», exclamó un Alonso visiblemente enfadado.

El primer equipo regresa a la competición mañana para estrenarse en la Champions League ante el Olympique de Marsella. Un compromiso en el que Xabi Alonso podría ‘tirar’ de cantera para suplir la baja de Rüdiger con jugadores como Diego Aguado o Joan Martínez. El técnico tolosarra también podría optar por no debilitar a un Castilla que juega este miércoles en Valdebebas ante el Racing Club de Ferrol.