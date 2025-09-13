Huijsen reacciona en redes sociales a su expulsión en Anoeta

Dean Huijsen ha reaccionado después de su polémica expulsión en Anoeta. El central hizo un ligero contacto a Oyarzabal en un contragolpe y Gil Manzano no dudó en señalar la roja directa, algo que dejó incrédulo a un Real Madrid que se quedó con uno menos a la media hora del partido.

El conjunto merengue resistió ante la adversidad y aguantó el marcador para sumar otra victoria que le mantiene la imbatibilidad en el campeonato. Una gesta más que alivió a un Huijsen que no dudó en agradecer a sus compañeros después del gran esfuerzo físico después de que la Real Sociedad estuviese apretando en la segunda parte. «Gracias por ser tan buenos, os quiero», escribió en su perfil de Instagram junto con dos corazones blancos.

Después de finalizar el duelo, Xabi Alonso estuvo hablando con Gil Manzano para pedirle explicación sobre su decisión. Sin embargo, no quedó satisfecho con su versión de los hechos: «Estaba enfadado y aliviado con la victoria del equipo. Son acciones evitables, porque había muchos metros y Oyarzabal no tenía el balón del todo controlado».

También habló Tchouaméni, que se vio obligado a tener que jugar de central para cubrir su puesto y echar el cerrojo a la portería de Courtois y así no perder puntos: «No hemos podido jugar como nos gusta, que es con balón. Es difícil jugar con diez contra un equipo de esta calidad. Hemos luchado como un equipo».

De esta forma, Huijsen recibió la segunda expulsión desde que llegó al Real Madrid este verano. En el Mundial de Clubes también acabó con roja directa después de un contacto con Guirassy en los cuartos de final contra el Borussia Dortmund. Sin embargo, esta última pone en el ojo del huracán el riguroso criterio arbitral de Manzano a la hora de elegir el castigo al futbolista madridista.