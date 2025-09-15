El Real Madrid blinda a Joan Martínez: renueva hasta 2029 con una cláusula de 150 millones de euros

El Real Madrid ha decidido blindar a Joan Martínez, uno de sus mayores talentos. El club blanco ha renovado al central del Castilla hasta 2029 y le ha puesto una cláusula de 150 millones de euros. Un contrato que confirma la fe ciega que la entidad tiene en un jugador llamado a derribar, más pronto que tarde, la puerta del primer equipo.

El pasado mes de octubre, el Real Madrid ya había renovado a Joan Martínez hasta 2026. El central estaba iniciando la recuperación de una rotura de ligamento y el club quiso demostrarle su confianza de esa manera. Menos de un año después y tras cumplir 18 años, ambas partes se han vuelto a sentar para mejorar un vínculo que ahora se extiende hasta 2029 y que incluye una cláusula destinada a alejar el interés de cualquier club europeo.

La negociación de esta nueva renovación fue muy sencilla, puesto que todas las partes tenían la voluntad de llegar a un acuerdo rápido. El Real Madrid no estaba dispuesto a perder al jugador, mientras que tanto el central como su entorno tenían claro que su única intención era seguir creciendo en el conjunto blanco.

Esta temporada, Joan Martínez se ha consolidado como uno de los líderes del Castilla de Arbeloa. Es intocable para el nuevo entrenador del primer filial madridista, aunque Xabi Alonso no le pierde de vista. Todas las partes le están cuidando al detalle para evitar cualquier contratiempo tras la grave lesión de rodilla, pero para el técnico donostiarra es la primera alternativa cuando necesite reforzar la posición de central. De hecho, tras la lesión de Antonio Rüdiger, que estará tres meses de baja, se abre la opción de que Joan dé el salto al primer equipo.

Una travesía dura

El verano pasado, Joan Martínez se perfilaba como una de las grandes sorpresas de la pretemporada del Real Madrid. Su desempeño en los entrenamientos y partidos amistosos había impresionado a Carlo Ancelotti, quien contemplaba la posibilidad de incorporarlo a la primera plantilla. Sin embargo, el 9 de agosto, una grave lesión en el ligamento cruzado durante un entrenamiento frenó en seco su progresión y paralizó su ascenso.

La intervención quirúrgica fue un éxito y, desde el primer momento, Joan mostró una mentalidad inquebrantable. «Un día menos para volver, un día más de fuerza. ¡Volveré más fuerte que nunca!», escribió en redes sociales tras la operación realizada por el reconocido doctor Manuel Leyes. Palabras que no fueron casuales ni vacías: con hechos y trabajo ha demostrado que ha vuelto más fuerte y mejor físicamente tras esta grave lesión.