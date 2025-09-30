Dónde se juega el Mundial Sub-20: fechas y calendario de todos los partidos

Las mejores promesas del mundo del fútbol se reúnen en este apasionante Mundial Sub-20 que se juega en Chile y que promete ser apasionante. Durante las dos próximas semanas los más jóvenes estarán dándolo todo en el país sudamericano y la selección española, que cayó en el grupo C, espera poder alzar el título que está defendiendo Uruguay.

Dónde se juega el Mundial Sub-20 2025

El Mundial Sub-20, organizado por la FIFA, celebra su 24ª edición en Chile. La competición arranca este 27 de septiembre y terminará el domingo 19 de octubre, fecha en la que se conocerá al nuevo campeón. Uruguay es la vigente campeona de esta competición que España consiguió conquistar en 1999.

Las ciudades de Santiago, Rancagua, Talca y Valparaíso fueron las seleccionadas para acoger los diferentes encuentros de este apasionante Mundial Sub-20 que tenemos por delante. Los estadios Nacional de Santiago, El Teniente de Rancagua, el Elías Figueroa y el Fiscal de Talca serán las sedes de la competición.

Calendario, fechas y horarios de los partidos del Mundial Sub-20

Fase de grupos

Grupo A

Japón – Egipto. Sábado 27 de septiembre.

Chile – Nueva Zelanda. Sábado 27 de septiembre.

Egipto – Nueva Zelanda. Martes 30 de septiembre.

Chile – Japón. Martes 30 de septiembre.

Nueva Zelanda – Japón. Viernes 3 de octubre.

Egipto – Chile. Viernes 3 de octubre.

Grupo B

República de Corea – Ucrania. Sábado 27 de septiembre.

Paraguay – Panamá. Sábado 27 de septiembre.

Panamá – Ucrania. Martes 30 de septiembre.

República de Corea – Paraguay. Martes 30 de septiembre.

Ucrania – Paraguay. Viernes 3 de octubre.

Panamá – República de Corea. Viernes 3 de octubre.

Grupo C

Marruecos – España. Domingo 28 de septiembre.

Brasil – México. Domingo 28 de septiembre.

España – México. Miércoles 1 de octubre.

Brasil – Marruecos. Miércoles 1 de octubre.

España – Brasil. Sábado 4 de octubre.

México – Marruecos. Sábado 4 de octubre.

Grupo D

Italia – Australia. Domingo 28 de septiembre.

Cuba – Argentina. Domingo 28 de septiembre.

Italia – Cuba. Miércoles 1 de octubre.

Argentina – Australia. Miércoles 1 de octubre.

Australia – Cuba. Sábado 4 de octubre.

Argentina – Italia. Sábado 4 de octubre.

Grupo E

Francia – Sudáfrica. Lunes 29 de septiembre.

Estados Unidos – Nueva Caledonia. Lunes 29 de septiembre.

Estados Unidos – Francia. Jueves 2 de octubre.

Sudáfrica – Nueva Caledonia. Jueves 2 de octubre.

Sudáfrica – Estados Unidos. Domingo 5 de octubre.

Nueva Caledonia – Francia. Domingo 5 de octubre.

Grupo F

Noruega – Nigeria. Lunes 29 de septiembre.

Colombia – Arabia Saudí. Lunes 29 de septiembre.

Colombia – Noruega. Jueves 2 de octubre.

Nigeria – Arabia Saudí. Jueves 2 de octubre.

Arabia Saudí – Noruega. Domingo 5 de octubre.

Nigeria – Colombia. Domingo 5 de octubre.

Octavos de final

Los octavos de final del Mundial Sub-20 en el que participa la selección española están programados para que se disputen entre el martes 7 de octubre y el jueves 9, disputándose el primer día y el último dos encuentros, mientras que en la fecha intermedia, el miércoles 8, habrá un total de cuatro encuentros fijados.

Partido 37: Segundo del grupo A – Segundo del grupo C. Martes 7 de octubre.

Partido 39: Primero del grupo B – Tercero de los grupos A, C o D. Martes 7 de octubre.

Partido 38: Primero del grupo D – Tercero de los grupos B, E o F. Miércoles 8 de octubre.

Partido 40: Primero del grupo F – Segundo del grupo E. Miércoles 8 de octubre.

Partido 43: Segundo del grupo B – Segundo del grupo F. Miércoles 8 de octubre.

Partido 44: Primero del grupo A – Tercero de los grupos C, D o E. Miércoles 8 de octubre.

Partido 41: Primero del grupo E – Segundo del grupo D. Jueves 9 de octubre.

Partido 42: Primero del grupo C – Tercero de los grupos A, B o F. Jueves 9 de octubre.

Cuartos de final

Los cuartos de final del Mundial Sub-20 prometen ser apasionante, ya que sólo quedarán ocho selecciones vivas en este campeonato. Todas lo darán todo, sin duda, sobre el terreno de juego para poder plantarse en las semifinales y, por consiguiente, ya llegar hasta el último día del torneo, ya que hay que recordar que hay final de consolación. Esta ronda se jugará el sábado 11 y domingo 12 de octubre.

Partido 46: Ganador del partido 39 – Vencedor del partido 40. Sábado 11 de octubre.

Partido 45: Ganador del partido 37 – Vencedor del partido 38. Sábado 11 de octubre.

Partido 47: Vencedor del partido 41 – Ganador del partido 42. Domingo 12 de octubre.

Partido 48: Ganador del partido 43 – Vencedor del partido 44. Domingo 12 de octubre.

Semifinales

La penúltima fase de este Mundial Sub-20 se disputará en un sólo día. Las cuatro selecciones clasificadas para esta ronda tendrán que jugarse su billete a la gran final el miércoles 15 de octubre y sólo habrá dos afortunados que puedan pelear por el título en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Partido 50: Ganador del partido 47 – Vencedor del partido 48. Miércoles 15 de octubre.

Partido 49: Vencedor del partido 45 – Ganador del partido 46. Miércoles 15 de octubre.

Tercer y cuarto puesto y final del Mundial Sub-20

El Mundial Sub-20 llegará a su término con los dos últimos partidos. Las dos selecciones que hayan caído en las semifinales tendrán que pelear el sábado 18 de octubre en el encuentro por el tercer y cuarto puesto, mientras que la gran final del torneo se disputará el domingo 19 de octubre, fecha en la que se sabrá quién sale campeón.