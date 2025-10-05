Iker Bravo salva a España de la eliminación en el Mundial sub-20

Iker Bravo dio alas a España de nuevo. Después de sumar dos pinchazos consecutivos en el arranque del Mundial Sub-20 ante Marruecos y México, la Rojita sumó la primera victoria del torneo tras imponerse por la mínima ante Brasil gracias al solitario gol del delantero catalán. Tres puntos importantísimos en Chile para sembrar la esperanza para pasar a los octavos de final.

El partido no fue fácil desde el principio. Brasil, también necesitada de ganar, apretó y avisó con un misil de Joao Cruz que se estrelló contra el larguero. Una jugada que tensó aún más los nervios del conjunto nacional. Sin embargo, Mendoza y Pitarch se convirtieron en el mástil donde agarrarse para dar esa calma que necesitaba España. Sin embargo, los intentos de Pablo García no estaban siendo suficientes para devolver ese miedo a la ‘canarinha’.

La segunda parte no podía empezar mejor para la Rojita. Una gran jugada del delantero, que vio el desmarque perfecto de Iker Bravo para que este regatease a Otavio Costa y sembrase la locura en el banquillo de Paco Gallardo. Desde entonces, Brasil invadió completamente el juego del partido, pero se topó con un Fran González colosal para sacar todos los balones que llegaban a la portería.

Con este triunfo, España está virtualmente en los octavos de final. No depende de sí mismo y tendrá que esperar los resultados de los grupos D, E y F para pasar como uno de los mejores terceros. Iker Bravo arrojó un rayo de esperanza para seguir con el sueño mundialista, algo que estuvo en juego hasta que doblegó a Brasil, última de grupo y eliminada matemáticamente.