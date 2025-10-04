Otra tensión entre el Barcelona y la Federación: la Sub-21 desconvoca a Marc Bernal por «molestias»

El Barcelona y la Federación Española de Fútbol llevan un par de días escenificando una gran tensión que tiene a varios de sus jugadores en el foco de la información y de la polémica. Tras el caso de Lamine Yamal, ahora llega el caso de Marc Bernal. La selección española sub-21 le ha desconvocado por unas «molestias físicas». La Selección comunica que recibió los informes médicos en la noche del viernes con la lista ya anunciada. Un caso parecido al de Lamine. Aunque con Bernal no hay comunicado médico oficial por parte del Barça.

Una tensión con Marc Bernal que se empezó a mascar públicamente en la mañana de este sábado con la rueda de prensa de Hansi Flick: «Es una situación difícil: creo que no está preparado para jugar en este momento. No sé qué quieren de él, hay que ir con cuidado y no está para jugar muchos minutos. Lo vemos en los entrenamientos: no está como antes de la lesión y eso vale para mí y la Federación».

Finalmente, la Federación ha decidido no convocar a Marc Bernal y ahora la duda está en saber si irá convocado con el Barcelona a Sevilla este sábado por la tarde. Otro foco de tensión entre ambas instituciones. El caso de Lamine Yamal ha agravado unas relaciones que ahora se tensan con cada jugador.

«Fer López, jugador del Wolves, se sumará el lunes a la concentración de la Selección española sub-21, que jugará ante Noruega (amistoso internacional, viernes 10 en Guadalajara) y Finlandia (clasificatorio para el Europeo, jueves 14 en Castellón de la Plana) en esta ventana de octubre. Fer López suple en la convocatoria a Marc Bernal, quien presenta molestias físicas», publicó la selección española de fútbol Sub-21 en un comunicado oficial.

«Los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol, en contacto con sus homólogos del FC Barcelona, han atendido los informes presentados el viernes por la noche por el club catalán, con la lista de David Gordo ya anunciada a mediodía. Anteponiendo siempre la salud del futbolista, la RFEF ha optado por desconvocar a Marc Bernal», explicó la Federación con otro dardo directo al club catalán.