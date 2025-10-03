El Mundial Sub-20 condiciona la lista de España Sub-21: lidera Gonzalo García y regresa Marc Bernal
El campeonato que se disputa en Chile ha provocado que seis jugadores se caigan de la convocatoria
El delantero del Real Madrid vuelve a liderar la lista de Gordo y regresa Bernal tras su lesión de ligamento cruzado
Muchas caras nuevas en la lista de España Sub-21 para los partidos contra Noruega y Finlandia. El primero, amistoso, se celebrará en Guadalajara el próximo 10 de octubre, mientras que el segundo corresponde a la fase de clasificación del Europeo 2027. La lista de David Gordo está condicionada por el Mundial Sub-20 que se disputa en Chile.
Al otro lado del océano se han ido Iker Bravo, Pablo García, Fran González, Rodrigo Mendoza, Joel Roca y Peio Canales, que acudieron a la primera lista del seleccionador en la pasada ventana, pero no podrán formar parte de la expedición. Se mantiene Gonzalo como líder de una España Sub-21 que le sirve como balón de oxígeno ante su sequía de minutos en el equipo blanco.
Además, la lista de España Sub-21 cuenta con el regreso de Marc Bernal tras su lesión de ligamento cruzado. El futbolista sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y de menisco externo de la rodilla izquierda en agosto de 2024, lo que le mantuvo de baja durante más de un año. Fue sometido a una operación y recibió el alta médica a mediados de septiembre. Ya ha reaparecido con el Barcelona.
Lista de convocados de España Sub-21
- Porteros: Ander Astralaga (Granada), Salvi Esquivel (Atlético de Madrid) y Bruno Iribarne (Almería).
- Defensas: Iván Fresneda (Sporting de Portugal), Álex Jiménez (Bournemouth), Cristhian Mosquera (Arsenal), Simo Keddari (Al-Arabi), Jacobo Ramón (Como), Yarek Gasiorowski (PSV), Álex Valle (Como) y Rafael Obrador (Benfica).
- Centrocampistas: Marc Bernal (Barcelona), Chema Andrés (Stuttgart), Mario Martín (Getafe), Miguel Carvalho (Al-Hazem), Gerard Hernández (Al-Arabi) y Pau Prim (Al-Sadd).
- Delanteros: Eliezer Mayenda (Sunderland), Ángel Ortiz (Real Betis), Sergio Rodelas (Granada), Matías Fernández-Pardo (Lille), Gonzalo García (Real Madrid) y Marc Guiu (Chelsea).