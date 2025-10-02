Mundial Sub-20

España no puede con México y se asoma al precipicio en el Mundial Sub-20

Un gol del combinado azteca en el tramo final complicada la vida a los de Paco Gallardo

España deberá ganar a Brasil y esperar que cuadre la carambola

España
Izan Merino se lamenta tras el empate de México. (EFE)

España ya vislumbraba tierra firma cuando Iker Bravo materializó el penalti, pero el barco encalló y prácticamente se hundió. El bombardero fue Gilberto Mora, que quebró Fran González con una maniobra dentro del área y dejó a España al borde del precipicio. El tanto en el tramo final neutralizó los del mencionado Bravo y Pablo García y sitúa a España necesitado de un milagro para superar la fase de grupos. Debe ganar en la última jornada a Brasil y esperar que Marruecos no gane esta noche a la mencionada Brasil y empate contra México.

