España no puede con México y se asoma al precipicio en el Mundial Sub-20

España ya vislumbraba tierra firma cuando Iker Bravo materializó el penalti, pero el barco encalló y prácticamente se hundió. El bombardero fue Gilberto Mora, que quebró Fran González con una maniobra dentro del área y dejó a España al borde del precipicio. El tanto en el tramo final neutralizó los del mencionado Bravo y Pablo García y sitúa a España necesitado de un milagro para superar la fase de grupos. Debe ganar en la última jornada a Brasil y esperar que Marruecos no gane esta noche a la mencionada Brasil y empate contra México.

Noticia en desarrollo…