La selección española sub-20 arrancó el Mundial en Chile este pasado fin de semana con sabor un tanto agridulce, pues en el debut no fue capaz de doblegar a Marruecos y cayó derrotada por 2-0, con tantos de Zabiri y Yassine, que cerraron el choque en tan solo cuatro minutos de juego en la segunda parte. No obstante, hay esperanza para seguir creyendo en la clasificación para la siguiente fase. Eso sí, el combinado español está obligado a no volver a fallar en una fase de grupos donde se enfrentarán en la segunda y tercera jornada, respectivamente, a dos combinados históricos en el mundo del fútbol, México y Brasil. Conoce la plantilla de la selección española en el Mundial Sub-20 que intentará luchar por la segunda estrella en el Mundial.

🕸 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗼𝘀. La sub-20 afina la puntería de cara al importante partido contra México. 🕙 22:00 🇪🇸 | 🕔 17:00 🇨🇱 📺 @teledeporte y @fifacom_es#U20WC | #NuestraBase pic.twitter.com/RKwg92NZf0 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 1, 2025

La convocatoria de España: plantilla de la selección española sub-20

Tras 12 años fuera de las citas mundialistas, Paco Gallardo apostó por sus hombres de confianza para intentar bañarse de gloria en Chile. La lista de convocadas para el Mundial, precisamente, está liderada por hasta cinco jugadores del Real Madrid, como es el caso de Fran González, Jesús Fortea, Diego Aguado, Cristian David y Thiago Pitarch. A continuación, os detallaremos la lista completa de jugadores que defenderán la elástica de España y lucharán por la segunda estrella de la historia en el torneo intercontinental.

Porteros

Fran González (Real Madrid) Vicent Abril (Valencia) Raúl Jiménez (Valencia

Defensas

Jesús Fortea (Real Madrid) Diego Aguado (Real Madrid) Jon Martín (Real Sociedad) Andrés Cuenca (FC Barcelona) Pau Navarro (Villarreal) Álvaro Cortés (FC Barcelona) Julio Díaz (Atlético de Madrid)

Centrocampistas

Cristian David (Real Madrid) Thiago Pitarch (Real Madrid) Rodrigo Mendoza (Elche) Izan Merino (Málaga) Rayane Belaid (Atlético de Madrid) Peio Canales (Racing Santander)

Delanteros

Jan Virgili (RCD Mallorca) Adrián Liso (Getafe) Joel Roca (Girona) Iker Bravo (Udinese) David Mella (Deportivo de la Coruña) Pablo García (Real Betis)

21 nombres 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮.

21 nombres 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝘂𝗰𝗵𝗮𝗿 𝗽𝗼𝗿 𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗻𝗱𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗿𝗲𝗹𝗹𝗮. 🌟 Con todos ustedes: la convocatoria de España para el #U20WC.#NuestraBase | #SUB20 pic.twitter.com/4ku2e39fvg — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 17, 2025

Calendario de la Selección en el Mundial Sub-20

Tras la derrota en el debut, por 2-0, ante la selección marroquí, España está obligada a no fallar más en la fase de grupos si quiere optar a la clasificación de cara a la fase final. Para ello, deberá de vencer a México y Brasil. Ante la selección mexicana, el combinado de Paco Gallardo se enfrentará este miércoles 1 de octubre, a partir de las 22:00 horas; mientras que contra la ‘Canarinha’ se jugará el pase el próximo sábado 4 de octubre a partir de las 22:00 horas. Los choques se podrán disfrutar a través de las cámaras de Teledeporte, es decir, RTVE, que ofrecerá todo el torneo en abierto para que no pierdas detalle de la nueva generación de futbolistas.

Marruecos 2-0 España

España-México: miércoles 1 de octubre, a partir de las 22:00 horas (RTVE)

Brasil-España: sábado 4 de octubre, a partir de las 22:00 horas (RTVE)