Soy asesor financiero y esto que hacen muchos ciudadanos con su dinero es el mayor error que puede cometer

Son muchas las familias que al arrancar este año sienten una preocupación que aunque no es nueva, parece que cada vez cuesta más y que no es otra que la de ahorrar. Los precios siguen subiendo, quizá no tan rápido como en plena crisis inflacionaria, pero lo suficiente como para notar cómo cada compra en el supermercado, cada factura y cada subida del alquiler pesan un poco más. El IPC de noviembre del 3% parece una cifra moderada sobre el papel, pero lo cierto es que se refleja en el día a día de forma bastante más incómoda. Y la inflación subyacente, instalada por encima del 2,5%, tampoco ayuda demasiado.

A esto se suma la vivienda, que se ha convertido en la gran problemática de cualquier presupuesto doméstico. Comprar es difícil, alquilar tampoco da respiro y, entre unas cosas y otras, el espacio para guardar algo a final de mes se estrecha tanto que muchas personas directamente han dejado de intentarlo. Casi todo el mundo coincide en que, si logra separar una parte del sueldo, es a costa de renunciar a otras cosas. La energía, la comida, los servicios básicos, etc… casi todo mantiene una tendencia ascendente que obliga a priorizar lo inmediato. Y en medio de este panorama, cada vez hay más interés por entender qué hacer con el dinero que sí se consigue apartar. Ya no vale con dejarlo quieto y olvidarse unos meses. La inflación no da tregua y, si uno no sabe cómo proteger ese ahorro, el esfuerzo acumulado puede ir perdiendo valor en silencio. La gestión financiera básica se ha convertido en una herramienta esencial para mantener cierto equilibrio y no depender únicamente de lo que dicte la economía.

Aquí es donde entra el mensaje del asesor financiero Javier Linares, que en redes sociales se ha hecho un hueco explicando conceptos financieros con ejemplos simples. En uno de sus últimos vídeos aborda un hábito muy extendido entre los trabajadores españoles: dejar el ahorro en la cuenta del banco como si eso fuera suficiente. Él lo resume así: «El ciudadano medio tiene unos 17.000 euros ahorrados. Puede parecer una cifra razonable y segura… pero es el mayor error que puedes cometer».

Esto que hacen muchos ciudadanos con su dinero es el mayor error

Su argumento gira en torno a la idea de que el problema no es la cantidad, sino la falta de remuneración. Y lo acompaña de un ejemplo en el que recuerda que la inflación media desde los años 2000 ronda el 3% anual. No hace falta ver estadísticas para comprobarlo: basta pensar en cuánto costaba hace veinte años llenar el depósito del coche, hacer la compra del mes o reservar unas vacaciones. Todo, absolutamente todo, ha subido.

Con esa misma lógica, Linares calcula qué ocurriría con esos 17.000 euros si permanecieran inmóviles durante 25 años. El resultado es claro: su poder adquisitivo se reduciría a la mitad. Es decir, dentro de ese periodo darían para comprar lo mismo que alrededor de 8.000 euros actuales. Y ese es, precisamente, el punto que más repite: el dinero parado no desaparece, pero se vuelve menos útil porque los precios avanzan y él no. Por ello su consejo es claro: «Ahorrar sin remuneración es perder poder adquisitivo año tras año».

La alternativa del experto

Frente a ese escenario, el asesor propone un camino totalmente distinto. No se trata de complicarse ni de convertirse en un experto en bolsa. Él habla del «interés compuesto», un concepto que suena técnico pero que, en realidad, es bastante intuitivo: dejar que una inversión crezca con el tiempo, reinvirtiendo sus ganancias para que el proceso sea acumulativo.

Según sus cálculos, si esos 17.000 euros se colocaran en activos con una rentabilidad media del 10% anual, una cifra que él asocia a fondos indexados y carteras bien diversificadas, el resultado sería radicalmente diferente. En el mismo periodo de 25 años, esa cantidad podría superar los 200.000 euros. La diferencia, en su opinión, es tan grande que sirve para entender por qué dejar el dinero parado es, a largo plazo, uno de los errores más caros que puede cometer un ahorrador.

Linares insiste en que no se trata de asumir riesgos innecesarios, sino de elegir productos que tengan sentido para perfiles que buscan estabilidad. Fondos indexados, planes de inversión periódica, carteras diversificadas… herramientas pensadas para quien quiere invertir sin dedicar horas a seguir el mercado. Su mensaje es que la inflación siempre está ahí, aunque no se hable de ella todos los días, y que quien no tenga una estrategia para compensarla está renunciando de forma silenciosa a parte de su esfuerzo económico.

Además, subraya algo que rara vez se comenta: no invertir también es una decisión financiera, solo que con consecuencias peores. El ahorro inmóvil transmite una falsa sensación de seguridad, mientras que la planificación a largo plazo, aunque sea sencilla, abre la puerta a mejorar la situación económica en el futuro.

El vídeo de Linares se ha vuelto viral precisamente por eso: porque desmonta una práctica tan extendida que la mayoría la considera normal. Y en un contexto como el actual, donde cada euro cuenta, ignorar este principio puede marcar la diferencia entre llegar con holgura a final de mes dentro de unos años o tener que empezar de cero con un ahorro que se ha ido diluyendo.