Adiós a derrochar en Navidad: el truco infalible para ahorrar en las compras y no despilfarrar todo tu dinero

Cada vez que llega la época navideña, todos nos ilusionamos en cierta manera. Puede que seamos conscientes del estrés que conlleva preparar la cena de Nochebuena, la comida de Navidad y como no, está lo de los regalos. Pero también nos hace mucha ilusión saber que en definitiva todo lo que hacemos tiene como objetivo vivir unos días en los que por fin, podamos disfrutar de la familia. Sin embargo, hay algo que también es inevitable y es el gasto que todo ello conlleva. Por este motivo, viene bien saber qué aconsejan los expertos y sobre todo, conocer el truco para ahorrar en Navidad que por lo visto, tiene que ver con saber elegir el momento adecuado para hacer nuestras compras.

Con el Black Friday ya en el olvido, seguro que te habrás dado cuenta que cada vez más, se aconseja adelantar las compras ya sea de regalos o de la comida que vamos a servir. Con ello podemos ahorrar bastante dado que todos sabemos cuánto suelen subir los precios a medida que se acercan las fechas importantes de la Navidad. Pero además, no es sólo cuestión de ahorrar dinero. Muchos expertos coinciden en que se trata también de salud mental. Comprar con tiempo reduce la presión, permite planificar mejor y evita caer en esa trampa de gastar de más porque ya no queda margen para comparar o buscar alternativas. Aun así, sigue habiendo quienes esperan a la víspera del amigo invisible o a la visita de Papá Noel para empezar a buscar regalos.

Adiós a derrochar en Navidad: el truco infalible para ahorrar en las compras

Según Chema Lamirán, director del Máster en Marketing Digital de la Universidad Europea de Valencia, adelantar las compras no es sólo una cuestión de dinero: «La principal ventaja no es económica, sino de salud mental». Es decir, al reducir el estrés de las fechas señaladas, automáticamente se toman mejores decisiones. Y esas mejores decisiones suelen traducirse en pagar menos.

Lamirán explica que, cuando compramos a última hora, la presión juega en nuestra contra: buscamos rápido, no comparamos, aceptamos precios inflados y acabamos pagando más por productos que quizá podríamos haber encontrado más baratos semanas antes. A eso se suma que la alta demanda encarece muchos artículos. En resumen: comprar tarde sale caro.

Los más previsores ya habrán aprovechado el Black Friday o el Cyber Monday, y muchos comercios mantienen pequeñas campañas de descuentos previos a la Navidad. Los que esperan al final, en cambio, se encontrarán colas, escasez y precios mucho más caros.

Consejos para comprar sin disparar el gasto

Los expertos recomiendan varios pasos que, combinados con ese truco de adelantar las compras, ayudan a mantener el presupuesto bajo control y evitar que diciembre se convierta en un agujero negro para la tarjeta.

Fijar un presupuesto claro . Parece básico, pero es lo que más se olvida. Establecer un límite total y otro por persona ayuda a no perder el control cuando empiezan las tentaciones. Y, sobre todo, a no endeudarse por un regalo.

. Parece básico, pero es lo que más se olvida. Establecer un límite total y otro por persona ayuda a no perder el control cuando empiezan las tentaciones. Y, sobre todo, a no endeudarse por un regalo. Elegir el canal de compra . Si te gusta el ambiente de las tiendas, adelante. Si prefieres evitar colas, compra online. Eso sí: siempre en webs oficiales y seguras.

. Si te gusta el ambiente de las tiendas, adelante. Si prefieres evitar colas, compra online. Eso sí: siempre en webs oficiales y seguras. Comparar precios y vigilar la reduflación . Este año muchos comercios han recurrido a reducir cantidades sin bajar el precio. Es la famosa reduflación. Conviene mirar bien tamaños, peso y formato para no pagar lo mismo por menos producto.

. Este año muchos comercios han recurrido a reducir cantidades sin bajar el precio. Es la famosa reduflación. Conviene mirar bien tamaños, peso y formato para no pagar lo mismo por menos producto. Llevar una lista y no improvisar. Los escaparates suelen ser muy persuasivos en diciembre. Ir con lista evita compras innecesarias y duplicadas. También ayuda a acertar mejor

Los escaparates suelen ser muy persuasivos en diciembre. Ir con lista evita compras innecesarias y duplicadas. También ayuda a acertar mejor Adelantar las compras de alta demanda . Juguetes, electrónicos o productos estrella se agotan rápido y suelen subir de precio. Comprarlos con tiempo es evitar disgustos y gastos añadidos.

. Juguetes, electrónicos o productos estrella se agotan rápido y suelen subir de precio. Comprarlos con tiempo es evitar disgustos y gastos añadidos. Menos autoexigencia. Regalar no es una competición. No hace falta buscar el regalo perfecto ni algo espectacular. Ser realista ayuda a reducir la presión.

Regalar no es una competición. No hace falta buscar el regalo perfecto ni algo espectacular. Ser realista ayuda a reducir la presión. Romper tradiciones si ya no funcionan. Si la familia ha crecido y los regalos se han multiplicado, quizá es el momento de cambiar la dinámica. Podemos entonces hacer un regalo conjunto, amigo invisible o un detalle simbólico

Si la familia ha crecido y los regalos se han multiplicado, quizá es el momento de cambiar la dinámica. Podemos entonces hacer un regalo conjunto, amigo invisible o un detalle simbólico Tarjetas regalo: Para quienes no quieren arriesgarse a fallar, la tarjeta regalo evita devoluciones y frustraciones. Puede parecer menos personal, pero a veces es lo más útil.

El ahorro real está en el tiempo, no en el día de la compra

Adelantarse a la Navidad tiene una ventaja clara: evita las compras impulsivas, que son las que más pesan luego en el bolsillo. Cuanto más cerca estamos del 24 o del 6 de enero, más rápido compramos y menos analizamos. En cambio, comprar con calma permite comparar precios, pensar alternativas y adaptarse al presupuesto. También facilita elegir regalos más personales y menos condicionados por la urgencia.

Al final, el truco infalible para no derrochar en Navidad no tiene mucho misterio: comprar con tiempo, con lista y con la cabeza fría. Todas las demás recomendaciones funcionan mejor si esa es la base.