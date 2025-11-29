Es la tienda de Navidad más impresionante que he visto nunca y está al lado de Madrid

Las tiendas de decoración navideña se han convertido en un destino imprescindible durante la temporada de fiestas, y entre ellas, Centrakor destaca por su amplia oferta de artículos y precios competitivos. Esta cadena ofrece una experiencia de compra única, combinando variedad, calidad y atención personalizada. . Los clientes pueden encontrar árboles de Navidad de todas las alturas y tamaños, adaptados a distintos espacios y presupuestos.

Además de los árboles, Centrakor ofrece una amplia gama de artículos de decoración para el hogar. Esto incluye adornos para el árbol, figuras decorativas, luces y accesorios que permiten crear ambientes navideños muy cálidos y acogedores. Por ejemplo, es posible montar pequeñas aldeas de Navidad con casitas iluminadas, complementando la decoración principal.

La cadena cuenta con una presencia significativa en Francia y en otros países, con un total de 480 tiendas. Asimismo, el personal en tienda se caracteriza por ser dinámico y entusiasta, brindando asistencia a los clientes para que puedan encontrar lo que buscan y recibir asesoramiento en la decoración de espacios.

En España, Centrakor cuenta con varias tiendas estratégicamente ubicadas, incluyendo Alfafar, Torrejón de Ardoz y San Bartolomé en Lanzarote. Cada establecimiento ofrece horarios amplios, generalmente hasta las 21:00. Además, las tiendas están organizadas en secciones específicas como iluminación, mercería y artículos de decoración festiva.

Otro elemento que distingue a Centrakor es su programa de fidelización. Con la tarjeta de socio, los clientes pueden acumular vales de 5 euros por cada 100 euros de compra, lo que incentiva la repetición de visitas y premia la lealtad.

«Mucho más que una simple tienda de decoración, tu Centrakor Torrejón de Ardoz, cerca de Madrid, te ofrece una amplia selección de productos para decorar tu hogar.Muebles, almacenaje, decoración, iluminación, textil para el hogar, cocina y mesa: todo lo que necesitas para equipar tu casa con estilo y a precios bajos. Los más creativos disfrutarán de nuestras secciones dedicadas a la mercería y a las manualidades. ¡Encuentra todas nuestras composiciones de globos para tus eventos (boda, fiesta, cumpleaños) en nuestro bar de globos! ¡No dudes en pedir la tuya!»

Centrakor destaca por ofrecer precios bajos durante todo el año. Además, tiene una amplia variedad de productos que abarcan prácticamente todas las necesidades del hogar, desde artículos de cocina y mesa hasta soluciones de ordenación y limpieza, pasando por baño y belleza, textil, mobiliario, decoración, ocio, juegos, mercería y productos de temporada.

La tienda se encuentra ubicada en la Avenida de la Constitución, 102, dentro del Parque Comercial OnPlaza, en Torrejón de Ardoz. En cuanto a los horarios, el establecimiento permanece abierto hasta las 21:00 horas, lo que facilita las visitas a lo largo de toda la semana. De lunes a sábado abre de 10:00 a 21:00 horas, mientras que los domingos el horario es de 11:30 a 19:30 horas.

Para llegar en coche, basta con dirigirse hacia la Avenida de la Constitución, una de las vías principales de Torrejón de Ardoz, y seguir las señales que conducen al Parque Comercial OnPlaza. «Se trata de un parque comercial con ocho medianas comerciales repartidas en el recinto comercial, con 2 restaurantes, y un supermercado separado con su propio estacionamiento, en total el parque cuenta con 312 plazas de aparcamiento. Es un parque comercial urbano con muy buena visibilidad y excelente accesibilidad gracias a su ubicación en la Avenida de la Constitución, 102, una de las principales vías de Torrejón de Ardoz».

«Ayer, «El escuadrón de la Navidad» salió en busca de tiendas de decoración navideña y, justo cuando estábamos a punto de volver a casa, descubrimos esta auténtica maravilla. Aunque aún estaban montando todo lo relacionado con la Navidad, la tienda ya ofrecía un sinfín de posibilidades. Tienen de todo: desde árboles de todas las alturas y tamaños a precios muy bajos, hasta decoración tanto para el hogar como para el árbol. Además, cuentan con luces ideales para crear una aldea navideña propia, casas de madera perfectas para elaborar un calendario de adviento personalizado y una amplia selección de mantelería y objetos para decorar las mesas. Y, por si fuera poco, todavía hay mucho más por descubrir, lo que convierte este lugar en una parada imprescindible para quienes disfrutan del espíritu navideño».