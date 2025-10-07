Entrevista OKDIARIO

Fran González: «Courtois me dice que no piense demasiado, que disfrute»

Fran González, portero del Real Madrid e internacional con España Sub-20, atiende a OKDIARIO en el Mundial Sub-20

El guardameta ha sido decisivo para que España esté clasificada para los octavos de final

El combinado nacional se mide a Ucrania a las 21:30 horas

Ver vídeo

España sigue soñando con el segundo Mundial Sub-20 de su historia en Chile. Y si sigue haciéndolo, es, en gran parte, por Fran González (León, 2005). El portero del combinado nacional y del Real Madrid ha sido clave en la clasificación de la selección española para los octavos de final, donde se medirá este martes a las 21:30, hora peninsular española, a Ucrania. El guardameta, tercero del primer equipo madridista, titular para Arbeloa en el Castilla y capital para Paco Gallardo, se sienta con OKDIARIO tras firmar un partidazo contra Brasil en un encuentro en el que sólo valía la victoria.

Pregunta: Viene de firmar una actuación memorable ante Brasil.

Respuesta: Fue un encuentro muy exigente. Creo que había que hacerlo a la épica, y así fue. Lo hablábamos con el cuerpo técnico: si había que pasar contra Brasil, qué mejor manera que eliminarlos con esfuerzo y corazón. Fue un partido muy duro, pero lo conseguimos juntos.

P: Después de superar una fase de grupos complicada, ¿siente que esta selección Sub-20 puede aspirar a todo?

R: Creo que sí. Vamos creciendo poco a poco como equipo y esa dinámica positiva se nota. Tras lo de ayer, confío en que sigamos mejorando y afrontemos los próximos partidos con fuerza. Sabemos que tenemos una gran oportunidad y queremos aprovecharla.

P: ¿Cómo vivió las horas previas a ese duelo tan determinante frente a Brasil?

R: Con mucha concentración. Éramos conscientes de lo que nos jugábamos. Se notó en el campo. Dimos absolutamente todo y nos dejamos la vida literalmente.

Fran González
Fran González, en el encuentro contra Brasil. (RFEF)

P: Realizó tres paradas decisivas, especialmente ese mano a mano que levantó a todo el mundo. ¿Cómo las recuerda?

R: La verdad es que llegaba con ganas. En los dos partidos anteriores habíamos encajado cuatro goles, y estaba convencido de que ante Brasil me iban a salir las cosas. Por suerte, así fue. Fue un partido muy completo, tanto en lo colectivo como en lo personal.

P: ¿Se imagina levantando el trofeo de campeón del mundo?

R: Sí, claro que sí. Nos vemos capaces de lograrlo. España lleva tiempo sin ganar un Mundial Sub-20, y ojalá podamos hacerlo ahora. Vamos a poner todo de nuestra parte.

P: Para quienes aún no le conocen, ¿quién es Fran González?

R: Soy un chico muy normal de León, que lleva jugando al fútbol desde pequeño y que siempre ha tenido este deporte como su gran pasión. El fútbol me ha dado mucho y quiero seguir consiguiendo cosas. Estoy disfrutando cada paso.

P: La portería es una posición muy particular. Usted alterna entrenamientos con el primer equipo del Real Madrid y partidos con el Castilla. ¿Cómo gestiona esa situación?

R: Con naturalidad. Sé que tengo que cumplir con lo que el club necesite. Si toca entrenar arriba, encantado; si toca hacerlo con el Castilla, también. Lo importante es dar el máximo siempre. Cada experiencia me enseña algo distinto. Abajo se aprende a competir y arriba se aprende de los mejores.

P: Precisamente, entre esos mejores está Thibaut Courtois. ¿Qué supone para usted compartir vestuario y entrenamientos con él?

R: Es impresionante. Ya lo admiraba antes de llegar al Madrid, pero ahora mucho más. Es un portero excepcional y una gran persona. Me ayuda, me aconseja, me comparte experiencias… Estoy muy agradecido por todo lo que me enseña.

Fran González
Fran González, en un partido con el Real Madrid. (Getty)

P: ¿Podría compartir algún consejo que le haya dado?

R: Siempre me dice lo mismo: que no piense demasiado, que disfrute. Que las cosas salen cuando uno se divierte y confía en sí mismo. Y tiene toda la razón.

P: Courtois será el dueño de la portería del Real Madrid hasta cuando él quiera. ¿Le preocupa que su presencia en el primer equipo limite su proyección?

R: Para nada. No lo veo así. Al contrario, intento aprovechar cada oportunidad para aprender todo lo posible de él. Cada uno tiene su camino, y el mío pasa por absorber todo lo bueno que me pueda transmitir. Le tengo mucho respeto y cariño.

P: También se habla muy bien de usted en Valdebebas. ¿Qué cree que valora tanto el cuerpo técnico de su trabajo?

R: Intento dar el máximo todos los días. No siempre se puede rendir al cien por cien, pero mi mentalidad es esforzarme, crecer y estar preparado. Supongo que eso se nota, y es lo que me ha ayudado a ganarme el respeto de mis compañeros y entrenadores.

P: Volviendo al Mundial, si España logra el título, ¿cómo imagina ese momento?

R: Ya lo he imaginado muchas veces. Pero prefiero ir paso a paso. Primero, superar los octavos y seguir creciendo como equipo. Si hacemos las cosas bien, todo puede pasar.

P: Si son campeones del mundo, ¿qué locura haría?

R: (Ríe) No lo sé. Ya me he rapado muchas veces, así que eso no vale. No lo tengo pensado, pero algo haré seguro.

P: Entonces quedamos en que, si lo consiguen, cuando lleguen a Las Rozas me cuenta qué hizo.

R: Trato hecho. (Sonríe)

Lo último en Real Madrid

Últimas noticias