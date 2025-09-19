Fran González trastoca a Xabi Alonso

El Real Madrid conoció el miércoles que cinco de sus canteranos estarían representando a España en el Mundial sub-20 que se celebrará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre en Chile. El conjunto blanco es el grueso del combinado nacional, lo que demuestra el buen momento que vive La Fábrica. Esto, sin duda, llena de orgullo a todos en Valdebebas, pero hay quien también lamenta la pérdida de los cinco futbolistas convocados -Fran González, Fortea, Diego Aguado, Cristian David y Thiago Pitarch-. Uno de ellos, obviamente, es Arbeloa, el más perjudicado, pero Xabi Alonso también está contrariado.

Y es que el entrenador del primer equipo no ve con buenos ojos no poder contar con Fran González durante las próximas semanas. De hecho, lo considera un auténtico problema y su malestar se lo ha trasladado al club, aunque el donostiarra sabe que solo le queda el pataleo, ya que todos los equipos españoles están obligados a ceder a sus futbolistas nacionales con la selección cuando estos son citados. Por lo tanto, al contrario de lo que ha sucedido con Mastantuono y Argentina, donde el atacante no acudirá a dicha competición, los blancos poco pueden hacer.

Xabi Alonso lamenta no poder contar con Fran González en los próximos partidos porque, para el donostiarra, el guardameta del Castilla es el tercer portero del primer equipo. También cuenta con Súnico, pero el leonés es la primera opción en caso de que Lunin, Courtois o los dos tengan un contratiempo. Este problema se agrava en la Champions, donde en este caso el que debería acudir con el Real Madrid es Javi Navarro, ya que, junto a Fran, sí está inscrito en la lista B.

En este periodo, el Real Madrid deberá jugar un partido de Champions el próximo 30 de septiembre contra el Kairat Almaty en Kazajistán. Un día después, España jugará el segundo partido de la fase de grupos contra México. Por otro lado, en caso de que la selección española alcance la final, también se perdería el encuentro contra la Juventus. En Liga el problema es menor y, tal y como ha sucedido contra el Espanyol, Súnico entrará en dinámica de primer equipo.

La fe en Fran

El Real Madrid tiene fe ciega en Fran González, el portero que está llamado a ser, en un futuro, el guardián de la portería del primer equipo blanco. Es el elegido para llegar al primer equipo cuando Courtois decida colgar los guantes, algo que todavía está lejos.

Llegado en 2022 de la Cultural Leonesa, en La Fábrica está quemando etapas a toda velocidad. Llopis alucina con la progresión de un Fran González que cuenta con la confianza plena de Xabi Alonso. No deja de crecer en cada entrenamiento. Desde Valdebebas destacan lo bien que va a los balones altos, uno de sus fuertes, teniendo en cuenta que, a sus 20 años, mide 1,99 metros. «Sale con confianza y, cuando lo hace, es tremendamente seguro», aseguran.