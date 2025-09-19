Xabi Alonso: «El CTA reconoció su error, pero no me sorprende que no quiten la roja a Huijsen»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a Real Madrid y Espanyol en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos, líderes invictos tras cuatro jornadas, buscará mantener esta buena racha ante un conjunto catalán que suma 10 puntos después de haber ganado tres duelos y empatado otro.

«El Espanyol viene en muy buen momento, pero nosotros también estamos con buena energía para prolongar la fase en la que estamos. Será exigente, porque llegan en buen momento, pero estamos en casa. Debemos completar un partido bueno», comenzó el entrenador del Real Madrid sobre el duelo contra los blanquiazules.

A la hora de hablar sobre si Mbappé es el único intocable, fue claro: «Hay muchos partidos… y seguro que en alguno no será titular. Hay que aceptarlo con naturalidad. Es imposible jugar… bueno, imposible no, es posible jugar todo, pero no creo que vaya a suceder. Kylian es importante, habrá alguno en el que no será titular».

Xabi Alonso mostró su sorpresa y se mordió la lengua sobre la sanción a Huijsen: «Por una parte no me sorprende. Me hubiese gustado otra decisión… pero no va a ser posible. Si se acepta un error, debería tener sus consecuencias, pero no. Y vamos a dejarlo ahí».

A la hora de hablar de Vinicius, comentó lo siguiente: «Le veo bien. Ayer, tras el otro día, se le veía que no era el momento de hablar con él. Pero hoy ya estaba más positivo. He hablado un poco con él y hecho algunos ejercicios. Hemos acabado con buenas sensaciones ambos».

Sobre las palabras de Valverde, donde aseguraba que no iba a jugar más de lateral derecho, Xabi Alonso le dio la razón: «Garantizar no sé, porque nunca te puedes pillar los dedos, pero la idea es que juegue en el centro del campo. El otro día dio mucho al equipo. Estuvo muy generoso, es fundamental en nuestro sistema, nos da mucho».

«Puede ser que jueguen, aunque llevan unos poquitos entrenamientos. Puede ser, veremos», comentó sobre las opciones que tienen de jugar Bellingham y Camavinga. «Llevamos varios partidos condicionados por contextos, principalmente por tarjetas. Pero aspiro a que durante fases más largas tengamos esa sensación de control. Quiero que generemos, que tengamos estabilidad en el juego, porque eso nos dará estabilidad emocional. Evitará que estemos demasiado excitados. Si te pasas… a veces tomas decisiones incorrectas. Cuanto más largas sean estas fases de juego, mejor», añadió.

Por otro lado, habló de Vinicius y Rodrygo: «Su calidad, desborde, capacidad de asociación… pero Vini también tiene eso. Tanto de inicio como saliendo del banquillo, sus impactos han sido muy buenos».

Además, dejó claro que deben controlar los insultos de los aficionados: «En un mundo ideal no deberíamos sufrir esas situaciones. Yo no me quejo, no me toca mucho, pero a otros compañeros más. Desgraciadamente hay que saber convivir con ello porque, si no, te puede sacar del partido y vivir situaciones desagradables. Hace tiempo que esto de los insultos se nos ha ido de las manos».

Sobre el futuro encuentro contra Mourinho en Champions, dijo lo siguiente: «Tuve la ocasión de enfrentarme a él cuando estaba en la Roma y yo en el Leverkusen. Será especial para él. Fueron tres años muy intensos… y fue muy importante. Le tiene un enorme cariño a este club».

A la hora de hablar de la posición de Camavinga, dejó claro que le ve «como centrocampista». «Es muy completo y puede jugar en varias posiciones, pero yo le veo en el centro del campo. Tiene muchas condiciones», finalizó.