Carvajal acelera para el Clásico contra el Barcelona

Dani Carvajal acelera su recuperación para estar presente en el Clásico que enfrentará a Real Madrid y Barcelona el próximo 26 de octubre en el estadio Santiago Bernabéu. El capitán ha evolucionado muy bien de la lesión que sufrió en el sóleo durante el derbi contra el Atlético de Madrid y está previsto que comience a entrenar al mismo ritmo que sus compañeros tras el parón de selecciones, es decir, la próxima semana. Por lo tanto, podría estar convocado para el encuentro frente al Getafe del 19 de octubre.

Si nada se tuerce, Carvajal será uno más en los entrenamientos del Real Madrid la próxima semana y podría entrar en la convocatoria para el partido ante el Getafe, lo que sería, sin duda, una grandísima noticia para Xabi Alonso, que en estos momentos tiene a sus dos laterales derechos -el de Leganés y Trent Alexander-Arnold- en la enfermería.

Carvajal seguirá trabajando en Valdebebas junto al resto de lesionados durante los próximos días. A pesar de que Xabi Alonso ha dado descanso a la plantilla hasta el lunes, todos los futbolistas con dolencias deberán seguir acudiendo a las instalaciones para recuperarse. El capitán, como es habitual, continuará esforzándose al máximo para regresar cuanto antes.

El objetivo es que Carvajal pueda disputar algunos minutos frente al Getafe para probarse antes del Clásico. Hay que recordar que el lateral está sancionado para el encuentro contra la Juventus, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions. Por tanto, la única opción para tener ritmo competitivo antes del duelo ante el Barça pasa por jugar en el Coliseum.

La presencia de Carvajal en el Clásico es capital para el Real Madrid. El capitán es una pieza clave tanto dentro como fuera del terreno de juego, y en este tipo de partidos su liderazgo resulta fundamental. Además, su regreso permitiría a los blancos contar con un lateral derecho puro y evitar improvisaciones, ya sea con Valverde o Asensio.

Trent también acelera

Por otro lado, Trent Alexander-Arnold también trabaja para intentar llegar al Clásico, aunque los plazos con el inglés son más ajustados. En el club blanco consideran que debe continuar con un trabajo específico durante unas dos semanas, por lo que parece descartado para el duelo contra el Getafe, tiene muy complicado llegar ante la Juventus y podría reaparecer en el Clásico, asumiendo un riesgo importante.

En una situación similar se encuentra Antonio Rüdiger, que regresaría dentro de dos semanas al grupo. El alemán sufrió en un entrenamiento una lesión en el recto anterior de su pierna izquierda que le mantendrá fuera de los terrenos de juego varias semanas. Su presencia en el Clásico está descartada, aunque podría reaparecer ante el Liverpool en Anfield. También avanza Ferland Mendy, quien, tras más de cinco meses de lesión, podría comenzar a entrenar con el grupo en una semana, aunque todavía tiene que recorrer un largo camino para recibir lo que se conoce como el alta competitiva.