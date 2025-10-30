Arbeloa enchufa al Castilla

El Real Madrid Castilla de Álvaro Arbeloa ya comienza a carburar. Los resultados no habían acompañado al técnico en el arranque de temporada, pero el filial merengue ha conseguido darle la vuelta a la situación. El Castilla acumula cuatro victorias consecutivas en Primera Federación, y en el día de ayer se quedó a segundos de sumar la quinta entre todas las competiciones tras encajar el tardío empate del Southampton en la Premier League Internacional Cup.

El que fuera entrenador del Juvenil A dio el salto al segundo equipo de la estructura merengue el pasado verano. El salmantino llegó para sustituir a Raúl González, que dejó el banquillo del filial tras seis temporadas. Arbeloa no contaba con un contexto ideal para sumar buenos resultados. Varios de los jugadores clave del Castilla en las últimas campañas como Gonzalo García, Chema Andrés, Víctor Muñoz o Jacobo Ramón dieron el salto a la élite. El nuevo técnico tenía ante sí el reto (y la oportunidad) de empezar de cero con muchos futbolistas.

Muchos de ellos ya habían estado a las órdenes de Arbeloa en el Juvenil A, pero sin apenas experiencia en una categoría exigente como Primera Federación. El Castilla de Arbeloa es el de jóvenes como Joan Martínez, Jorge Cestero o Thiago Pitarch; pero también el de jugadores más ‘veteranos’ como Manuel Ángel, Fran González o el renacido César Palacios. El atacante, tras superar una rotura de ligamento cruzado anterior, se ha convertido en el máximo goleador del equipo con cuatro tantos.

76′ GOAAAAAAAL THIAGO PITARCH!!!!!! Nice finish. Fantastic assist by César Palacios. SOUTHAMPTON 0-1 CASTILLA! pic.twitter.com/panzyjAzXM — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) October 29, 2025

Palacios ha sido una de las claves para sobreponerse al principal defecto del Castilla durante su mala racha: la falta de gol. La baja de Fettal, delantero que brilló en pretemporada, dejó muy mermado al filial en la posición de nueve. Pese a comenzar con tres puntos ante el Lugo y victoria en el debut en la Premier League International Cup, frente al Wolverhampton, el Castilla encadenó cuatro derrotas seguidas. En tres de ellas, además, se quedó sin marcar. Liderados por un doblete de Palacios, los de Arbeloa vencieron por 2-3 a la Ponferradina y comenzaron una racha de triunfos que sigue vigente.

Arbeloa quiere seguir con la racha

El Real Madrid Castilla de Álvaro Arbeloa se está mostrando como un equipo competitivo más allá de los nombres. Ante el Southampton, pese a alinear a algunos de los menos habituales, el filial dominó y mereció unos tres puntos que se esfumaron en el descuento. El Mundial Sub-20 supuso un varapalo en forma de bajas para un equipo, ya de por sí, mermado. Cinco jugadores del Castilla acudieron con España a la cita en Chile. Lo que parecía una losa, acabó por convertirse en una oportunidad para que Arbeloa ampliara la rotación.

Pese a las bajas de Fettal, que recayó hace diez días de su lesión, y Roberto Martín, el técnico salmantino dispone de una gran variedad de opciones en todos los puestos. El calendario, sobre el papel, supone una gran oportunidad para el Castilla de seguir con la racha. Tres de los cuatro próximos rivales se encuentran en estos momentos en puestos de descenso. El próximo test del filial es ante un Talavera recién ascendido. El domingo (18:15 horas) en el Di Stéfano, los de Arbeloa buscarán un nuevo triunfo que les asiente en la zona de play-off, en la que se sitúan tras nueve jornadas con 15 puntos en su casillero.