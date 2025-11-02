El Real Madrid se va de casa

Cuando el Real Madrid abandonó el estadio Santiago Bernabéu tras el duelo que los blancos ganaron ante el Valencia, se despidieron de su casa por más de un mes. En concreto, por 36 días, que será, en principio, el periodo que estarán los hombres de Xabi Alonso sin volver a pisar Chamartín. Podrían ser 35 días si la Liga de Tebas decide poner el duelo contra el Celta de Vigo el 6 de diciembre y no el 7 del mismo mes. Pero el tiempo, sea un día u otro, es notable.

En este periodo, el Real Madrid jugará un total de nueve partidos; cinco de ellos pertenecerán al campeonato nacional, mientras que los otros dos serán de la Champions. Todos coinciden en que serán lejos del estadio Santiago Bernabéu. Además, hay que tener en cuenta que este periodo se alarga porque también aparecerá en escena la última ventana FIFA del año, la que irá del 10 al 18 de noviembre y en la que un gran número de jugadores madridistas, como es habitual, harán las maletas para jugar con sus diferentes selecciones.

El Real Madrid comenzará este periodo lejos del Santiago Bernabéu haciendo las maletas para viajar a Liverpool, ya que en Anfield disputará la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions. En cuanto a la Liga, se irán de casa sin salir, curiosamente, de Madrid. Y es que el próximo domingo deberá visitar el estadio de Vallecas para medirse a un Rayo Vallecano que siempre le pone las cosas muy complicadas a los blancos. Después, llegará el parón de selecciones para enlazar con una recta final de noviembre y un inicio de diciembre frenético.

El Real Madrid volverá del parón FIFA jugando contra el Elche en el Martínez Valero el domingo 23 de noviembre a las 21:00. El miércoles siguiente se enfrentarán al infierno griego, ya que visitarán El Pireo para jugar contra el Olympiacos una nueva jornada de Champions. Y al regreso, otra vez viaje, pero en esta ocasión para enfrentarse al Girona en Montilivi el domingo 30 de noviembre.

Por último, antes de volver a jugar en el estadio Santiago Bernabéu, que será, como hemos explicado anteriormente, contra el Celta, los blancos tendrán que visitar San Mamés el miércoles 3 de diciembre, donde se jugará el encuentro perteneciente a la jornada 19 de Liga y que se tiene que adelantar, puesto que tanto los vascos como los blancos disputarán en ese periodo la Supercopa de España en Arabia Saudí.

Así será el fin de año

Tras el duelo contra el Celta de Vigo, el Real Madrid jugará, para cerrar el año en casa, un siempre apasionante encuentro contra el Manchester City y recibirá al Sevilla, mientras que tendrá que visitar Vitoria para jugar contra el Alavés. Además, deberá disputar los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, en un encuentro contra un rival de inferior categoría que será lejos del Santiago Bernabéu.