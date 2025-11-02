Trent Alexander-Arnold en su regreso a Anfield: «Mezcla de emociones, soy un fan del Liverpool»

Trent Alexander-Arnold vuelve a Anfield este martes. El jugador del Real Madrid jugará -si así lo considera Xabi Alonso- por primera vez en el estadio del Liverpool… con una camiseta distinta, la blanca del conjunto español. De ahí que el regreso sea especial para el jugador inglés, que ha analizado ese encuentro de Champions ante el Liverpool.

«Sabía que en algún momento me enfrentaría al Liverpool. Me imaginaba que acabaría volviendo tarde o temprano. Es una mezcla de emociones», ha explicado Trent, que ha dicho que su ex equipo es un «equipo top» y que «será un partido muy difícil». Para este duelo, el inglés asegura sentirse «muy emocionado».

Trent Alexander-Arnold llegó este verano al Real Madrid procedente del Liverpool, equipo de su ciudad natal y en el que militó toda su carrera hasta este fichaje por el conjunto que entrena Xabi Alonso. «Hablé con Robertson y Salah cuando salió el cruce», ha desvelado el lateral del Real Madrid sobre este enfrentamiento ante su ex equipo.

«Aunque no están teniendo buenos resultados últimamente, siguen siendo un gran equipo y nadie aquí piensa que será un partido fácil», ha añadido Trent, en referencia a la crisis de resultados del Liverpool en las últimas semanas, mitigada este sábado al ganar al Aston Villa en la Premier.

Arnold dejó claro que si marca gol «no lo celebraré» y dejó claro que «siempre he querido al club y siempre será un fan del Liverpool». «La manera en la que sea recibido depende de los fans», ha destacado, además de explicar que todo lo que sienta «será diferente: calentar en el lado contrario, estar en el vestuario visitante, pero es parte del juego».

Por supuesto, Trent Alexander-Arnold no se arrepiente de fichar por el Real Madrid: «Estoy muy feliz de estar aquí, me siento parte del equipo». Sobre su nuevo entrenador, Xabi Alonso, que también regresa a Anfield, destacó su «inteligencia» y «la forma en la que ve el juego».

Por último, Trent Alexander-Arnold dio una de las diferencias entre la Premier League y la Liga: «La Liga es más técnica, pero menos física».