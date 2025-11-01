El Liverpool recupera sensaciones contra el Aston Villa antes de recibir al Real Madrid

Mohamed Salah, cuestionado en este inicio de temporada, volvió a ser decisivo este sábado en Anfield y condujo al Liverpool hacia una sólida victoria (2-0) frente al Aston Villa del español Unai Emery, en un encuentro en el que los reds venían de perder cuatro partidos consecutivos de Premier y seis de los últimos siete partidos.

Los de Arne Slot retornaron a la senda de la victoria para subir hasta la tercera plaza antes de recibir este martes al Real Madrid en la cuarta jornada de la Champions. El egipcio abrió el marcador al filo del descanso tras aprovechar un grave error en la salida del balón de Emiliano Martínez, que no estuvo acertado en el pase y regaló la pelota al delantero para que adelantara a su equipo.

Tres minutos antes, el conjunto de Arne Slot, que fue ovacionado por su afición a pesar de los malos resultados, había visto cómo el VAR anulaba un tanto de Hugo Ekitike con la cabeza por fuera de juego. Tras el gol de Salah, el Liverpool no bajó el ritmo y, apenas trece minutos después del segundo, Ryan Gravenberch amplió la ventaja con un disparo desviado por Pau Torres tras una asistencia de Alexis Mac Allister, que sorprendió al Dibu Martínez.

El Aston Villa de Emery, que venía con una racha de cuatro victorias consecutivas en Premier, comenzó enchufado y rozó el gol en el minuto cinco tras un disparo al palo de Olie Watkins y posteriormente con un tiro de Matty Cash que paró Giorgi Mamardashvili con una gran estirada antes de que la pelota tocase el poste.

El Liverpool cumple antes de recibir al Real Madrid

A partir de ahí, los locales reaccionaron y pudieron adelantarse por medio de Dominik Szoboszlai, que se topó con Martínez hasta en dos ocasiones. Precisamente, el húngaro, que estaba siendo de lo mejor, colocó un centro a la cabeza de Ekitike para que estrenara el marcador, pero el tanto fue anulado posteriormente por fuera de juego.

Dos minutos después, justo antes del descanso, Salah aprovechó un fallo en la entrega del portero argentino para rematar a placer con la portería a vacía y sumar su segundo partido consecutivo marcando en el torneo doméstico. Tras la reanudación, el Liverpool aprovechó la buena dinámica y aumentó la renta con un gol de Gravenberch en una jugada combinativa que culminó con un pase de Mac Allister al neerlandés cuyo disparo fue desviado por Pau Torres.

A partir de ese momento, los reds controlaron el partido ante un Aston Villa que apenas pudo crear ocasiones y solo pudo rematar a portería en una ocasión en la segunda parte. Con esta victoria, el Liverpool corta su mala racha y asciende hasta la tercera plaza, mientras que el Aston Villa, que venía de ganar sus cuatro partidos de Premier, el último frente al Manchester City, se queda en la undécima posición