Álvaro Carreras cumplió el sueño de todo jugador: marcar un gol en el Santiago Bernabéu con el Real Madrid. Y más cuando eres un canterano. El jugador gallego marcó su primer tanto con el equipo blanco y la manera en lo que lo hizo fue brillante: un disparo cruzado que se metió por toda la escuadra de la portería del Valencia. Fue el tanto con el que el Real Madrid cerró su brillante goleada al conjunto valenciano en el Bernabéu.

Carreras, que está completando un gran inicio de temporada en este primer año en el Real Madrid, marcó un golazo, el primero de su etapa en el conjunto blanco. Titular indiscutible para Xabi Alonso, el futbolista español vivió un momento inolvidable al marcar su primer gol con el Real Madrid, además de bella factura y en el Bernabéu. Siendo defensa, tiene mucho más mérito.

El lateral madridista aprovechó un rechace tras un intento de regate de Rodrygo para coger el balón, meterse, por un lado, en el área e inventarse un disparo precioso, imposible de parar para Agirrezabalaga, portero del Valencia. Es el primer gol con el Real Madrid y, como dato curioso, el primer tanto de un futbolista español en lo que va de temporada en el Real Madrid.

«Es un orgullo, esas cosas acaban llegando, no tenía ninguna prisa, mi trabajo es otro, siempre que se pueda ayudar al equipo, eso intentaré», comentó Álvaro Carreras a la finalización del partido. Comparado con Roberto Carlos, por la forma en la que marcó el gol, explicó que eso son «palabras mayores». Y sobre ese tanto, comentó que «siempre digo que esas cosas no se piensan, te tienen que salir de dentro, estoy muy contento»

«Era muy importante (ganar) para seguir ahí, vamos partido a partido, enfocados en el próximo, este era muy importante para seguir teniendo la distancia. Estamos con una mentalidad muy importante», completó Álvaro Carreras en su análisis del partido.

Álvaro Carreras cumplió así el sueño de todo canterano y de cualquier futbolista, marcando así su primer gol con el Real Madrid y añadiendo con tanto un gran inicio de temporada con el conjunto blanco.

Goleada del Real Madrid al Valencia

El Real Madrid goleó al Valencia con una excelsa primera parte, en la que Kylian Mbappé marcó dos goles. El francés anotó el primero de penalti, una pena máxima que llegó con polémica, ya que el colegiado del partido, Busquets Ferrer, no vio ninguno de los tres penaltis que hubo en una misma jugada. Tuvo que ser revisado por el VAR. El tercer tanto del equipo blanco lo anotó Bellingham, que hizo un gran partido, mientras que Vinicius falló un penalti. Ya en la segunda parte llegó el mencionado gol de Carreras.