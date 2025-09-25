Los motivos por los que el Real Madrid cambia el nombre del Santiago Bernabéu

El nombre de pila del presidente que elevó al Real Madrid durante su mandato desaparece poco a poco del estadio que él mismo levantó. Santiago Bernabéu, dirigente madridista entre 1943 y 1978, se convirtió en la denominación oficial del recinto situado en la Avenida de Concha Espina. Desde antes de su reciente remodelación, el Real Madrid ha ido cambiando de forma progresiva el nombre del estadio para mantener únicamente el apellido de su ex presidente y que se conozca como «Bernabéu».

El último hecho que apunta en esta dirección es la instalación de las letras con el nombre del estadio en la fachada principal. La obra ha comenzado con la «B», omitiendo «Santiago» del nombre del ‘templo’ de los aficionados merengues. Un detalle que no es casual y que responde a una estrategia comercial por parte del club. También alude a la comodidad y a la forma de referirse al estadio en el día a día. Muchos madrileños y aficionados se refieren al recinto simplemente como «el Bernabéu».

En cuanto al marketing que hay detrás de esta eliminación progresiva del nombre de pila del ex presidente, el club ya lo hace en otros productos relacionados con el estadio. La web oficial ya utiliza, tanto en su dominio (bernabeu.realmadrid.com) como en su portada (Estadio Bernabéu), únicamente la denominación «Bernabéu». Buceando en la web, no se encuentra ninguna referencia a «Santiago». El restaurante Arzábal y la cafetería Starbucks, ambos con locales en el estadio, utilizan sólo «Bernabéu» como acompañante del nombre de su empresa.

Tampoco aparece el nombre de pila del ex presidente blanco en uno de los grandes filones del estadio fuera de los días de partido, y a la espera de que se reanuden los conciertos, como es la visita. «Tour Bernabéu» es el nombre elegido para una de las principales fuentes de ingresos del estadio. Las cifras de años anteriores sitúan el número de visitantes anuales en torno al millón de personas. Unos números que en la ciudad de Madrid sólo suelen superar el Museo del Prado, el Reina Sofía y el Thyssen.

Las redes sociales también toman el mismo camino. El Santiago Bernabéu cuenta con su propia cuenta de Instagram, que utiliza «Bernabéu» como nombre. En X (antiguo Twitter), el Real Madrid no utiliza una cuenta propia para el estadio. Sin embargo, la ausencia de la denominación Santiago Bernabéu se puede apreciar en la cuenta oficial del club. Al repasar las diferentes publicaciones en las que se hace referencia al recinto, en los últimos tiempos ha desparecido el nombre «Santiago» para pasar a utilizar únicamente «Bernabéu». Una situación que no era tan evidente la temporada pasada, cuando se empleaba la denominación completa de forma más habitual.