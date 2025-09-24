Ya hay fecha y hora para el primer Clásico de la temporada. Real Madrid y Barcelona se enfrentarán en el Santiago Bernabéu el próximo 26 de octubre, a las 16:15 horas. Será el partido correspondiente a la jornada 10 de la Liga y se emitirá en DAZN. Los dos grandes de nuestro fútbol se verán las caras por primera vez en el curso, en el que será el primer duelo entre ambos con Xabi Alonso en el banquillo blanco.

El conjunto culé llega después de llevarse los cuatro Clásicos que se jugaron la pasada temporada, puesto que ganaron los dos de Liga (0-4 y 4-3), la final de la Supercopa (2-5) y la final de Copa del Rey (3-2, en la prórroga). De esta manera, los madridistas buscarán ponerle fin a una racha que provocó cerrar un año en blanco. Sin embargo, las sensaciones este curso son totalmente distintas. El Real Madrid ha iniciado la etapa de Alonso en el banquillo a lo grande, ganando todos los partidos que ha disputado hasta la fecha.

Líderes tras seis jornadas, sumando en todas de tres en tres y con un triunfo también en el único partido jugado hasta el momento en la fase de liga de la Champions League. Los madridistas se estrenaron con triunfo en su competición fetiche ante el Olympique de Marsella. Antes de jugar contra el Barcelona se enfrentarán a Atlético, Villarreal y Getafe en Liga, mientras que se medirán al Kairat Almaty y a la Juventus en Champions.

¡OFICIAL! 🚨 ELCLÁSICO tiene fecha y hora 🗓️ El Real Madrid 🆚 FC Barcelona se jugará el 26 de octubre a las 16:15h y se verá SOLO EN DAZN 🔥#ELCLÁSICOenDAZN ⚽ 🔗 https://t.co/lO1BABaj6h pic.twitter.com/7RJy2IPvhG — DAZN España (@DAZN_ES) September 24, 2025

En el primer curso de Hansi Flick como técnico culé, los barcelonistas ganaron los tres títulos que se jugaron ante los madridistas. La Liga, la Copa y la Supercopa acabaron en las vitrinas del Barça. Ahora, Xabi buscará darle la vuelta a un pleno de los catalanes el pasado curso, que derivó, entre otras cosas, en la salida de Ancelotti y en la llegada de grandes refuerzos, como Mastantuono, Carreras, Huijsen y Arnold.