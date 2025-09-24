Flick: «¿Gavi? Era el camino para que tuviera una carrera larga…»

Hansi Flick compareció este miércoles en la previa de la sexta jornada de Liga en la que el Barcelona viajará hasta el Carlos Tartiere para la disputa de su choque ante el Oviedo, uno de los recién ascendidos. El entrenador alemán repasó algunos aspectos de la actualidad culé, entre ellos el reciente Trofeo Kopa y segundo puesto del Balón de Oro de Lamine Yamal o la operación de Gavi, que estará varios meses de baja nuevamente.

«Cuando recibes esta información, dices, malas noticias, pero al final es lo mejor para él. Tenemos que cuidar de él, tiene que ir paso a paso y era el camino para que tuviera una carrera larga», comentaba Flick sobre la operación de Gavi, inevitable llegados a este punto, con molestias recurrentes: «Que esté bien al 100% y luego paso a paso. Es un jugador con un gran corazón, estoy muy contento de tenerlo en el equipo. No es fácil para el equipo, pero lo estaremos apoyando para que vuelva a su mejor nivel. Creo que no es fácil para un jugador joven recibir estas noticias. Él estaba bien, pero lo tenemos que ayudar. Es muy profesional, sobre todo con su actitud, es de nivel top. No es fácil, pero si alguien lo puede superar es él».

Más nombres propios para Flick, como los reconocimientos a Lamine Yamal y Pedri González en el Balón de Oro. «Hablé con él y está motivado para los próximos años. Él lo ha aceptado deportivamente y está motivado para enseñar todo su potencial y seguro que tendrá posibilidades de ganarlo próximos años. Ousmane también se lo merecía. No solo él estaba nominado, sino que también teníamos otros jugadores, eso es una muestra de que estamos haciendo las cosas bien», decía el alemán sobre Lamine, seguidamente cuestionado por el undécimo puesto de Pedri y las declaraciones de Scholes: «Cuando eres un atacante tienes más focos. Si dice eso Scholes, que era un jugador maravilloso es algo bueno. Pedri está a un nivel increíble, igual que Frenkie. Estoy muy contento con lo que veo en los entrenamientos».

Más nombres propios en boca de Flick, como la inminente recuperación de Balde, que no estará en Oviedo: «No para este partido no estará. Pero veremos su evolución y si puede estar el fin de semana. Todo dependerá de cómo se sienta, pero no cometeremos riesgos». También comentó sobre un recién recuperado Marc Bernal que «cuando veamos conveniente que juegue jugará» y que «lo está haciendo bien en los entrenamientos, pero no vimos conveniente que jugara ante el Newcastle y contra el Getafe optamos por otras opciones».

Sobre Frenkie de Jong comentó: «Nunca he sentido que sea criticado. No estoy con las redes sociales, y eso es bueno, pero creo que cada seguidor del Barça puede ver lo importante que es Frenkie. Para mí es fantástico tenerlo en el equipo. Disfruto con este equipo y con él. Es un jugador muy importante y hablo mucho con él, porque me gusta saber su opinión».

«Nunca pienso en los jugadores que faltan, sino en las opciones que pueden jugar. Creo que es importante que los jugadores sientan que tengo confianza en cada uno de ellos. Todo es igual, con cualquier 11 podemos ganar», explicaba Flick de cara a otro partido sin Lamine Yamal, éste ante un Oviedo que considera «un equipo muy valiente, jugando con la defensa adelantada», un rival ante el que hará cambios: «No recuerdo mucho cómo gestioné las alineaciones el año pasado, pero sí recuerdo que había muchos jugadores lesionados. Este año también con Fermín, Lamine, Balde… Jugar cada dos o tres partidos provoca eso, que tengas que hacer rotaciones y tengo confianza en cada jugador, todos están a un buen nivel».

Por último, en relación con el Camp Nou y la vuelta del equipo a su estadio, sentenciaba: «No me he acercado a ver las obras del Camp Nou, lo hice en su momento cuando llegué a Barcelona. No cambiará nuestra forma de jugar, queremos dominar, presionar, jugar con convicción… y eso es independiente de jugar en el Johan, Montjuic…».