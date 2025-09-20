Flick apaga la alarma Cubarsí y desliza un enfado de Olmo: «Algunos no están del todo contentos…»

Hansi Flick apagó la alarma con Pau Cubarsí tras no entrenarse este sábado con el Barcelona en la ciudad deportiva Joan Gamper un día antes del partido de la jornada 5 de Liga contra el Getafe (21:00 horas en el Johan Cruyff). El central español irá convocado, aunque su entrenador no asegura que vaya a ser titular. Hay que recordar que el pasado jueves no fue titular en Champions ante el Newcastle y entró Ronald Araujo junto a Eric García.

«Será una opción para mañana, ya veremos si desde el banquillo o de titular», afirmó sobre el nominado a mejor jugador joven en la gala del Balón de Oro que se celebrará el próximo lunes. Sobre el encuentro ante los de José Bordalás, el alemán dijo: «Lo que más me importa es mi equipo, sabemos lo que hay que esperar y obviamente es muy importante recuperar. Hoy hemos entrenado más suave, pero bien. Es importante tener piernas frescas».

«Tenemos que tomar decisiones siempre. Acabamos de iniciar la temporada y necesitamos a todos los jugadores. Algunos jugadores quizá no están del todo contentos con su situación, pero no se trata de individualidades sino del equipo. Cuando juegan deben demostrar lo buenos que son, pero para mí lo importante es el equipo y el éxito común», comentó acerca del reparto de oportunidades a Dani Olmo y Fermín López.

Flick también habló del resto de lesionados, Lamine Yamal, Gavi y Balde: «Espero verlos pronto de vuelta. Este no es el momento de tomar decisiones, pero esperemos dos o tres días más y veremos cómo avanza y qué decisión se toma. Hay que ir día a día con Lamine. Con Balde su caso está mejor y esperamos poder verlo pronto de nuevo. Lamine necesita más tiempo».

Flick y el incidente de Simeone

El germano también comentó su opinión sobre la actitud del equipo culé: «Viendo la temporada pasada, las cosas cambian rápido. Lo veo así, tenemos que estar centrados partido a partido. Nuestro trabajo es darlo todo por este club, yo voy a darlo todo por este equipo y es lo que espero de mis jugadores».

«Yo no sé lo que sintió el Cholo. A veces he pasado por situaciones parecidas, pero yo me centro en lo del campo. No es bonito escuchar insultos, pero todo el mundo es diferente y no me gustaría entrar en la reacción del Cholo, porque no sé lo que él sintió», afirmó sobre la polémica de Simeone en Anfield, donde fue expulsado tras lanzarse a por un aficionado que le insultaba.

Flick y Bordalás tuvieron un enfrentamiento verbal la pasada temporada. Ahora, el alemán, no le da importancia al asunto para no calentar el partido de este domingo: «Es libre de decir lo que quiera y no me preocupa lo que diga». También fue preguntado por si Lamine se llevará el Balón de Oro: «Algún día veremos si Lamine gana el Balón de Oro. Estamos nominados y cualquiera que está nominado se lo merece. Hay que estar ahí y mostrar respeto a los ganadores, es de vital importancia».

«Para mí, lo he dicho en diferentes ocasiones. Ha conseguido confianza con estos dos goles y nuestra manera de jugar es a alta intensidad, que es lo que espero de él también. Cuando llegas a un nuevo club te tienes que adaptar a una nueva filosofía, pero creo que él ha llegado en un buen momento. Creo firmemente en su calidad, pero uno tiene que trabajar duro siempre e ir aprendiendo. Yo voy a seguir empujándole y apoyándole», aseguró en cuanto a Marcus Rashford, bigoleador en Newcastle.