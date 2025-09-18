Rashford tira del Barcelona

El Barcelona inmovilizó al Newcastle y contuvo la presión de St James Park para debutar con buen pie en Champions. Los azulgranas iniciaron y acabaron el partido incómodos por el ímpetu de las urracas, pero la trama entre medias dio la razón a un hombre. Marcus Rashford se destapó con un doblete que recordó a su mejor versión y liberó (1-2) a un Barcelona por momentos carente de cintura, pero siempre con pulso y cerebro en sus operaciones. Pedri controló y Rashford fulminó. Gordon dio emoción en el tramo final, pero no bastó.

Los partidos suelen ser inflamables en St James Park. Las piernas y el balón van más rápido que las cabezas para excitación de una hinchada que celebra un saque de banda en contra como si un gol a favor se tratase. Howe alineó un once para correr con Elanga, Gordon y Barnes. Ni rastro de Woltemade, el millonario sustituto de Isak, ergo, ni rastro de referencia pura en ataque. Se notó.

Flick respondía con Rashford haciendo de Lamine y El Newcastle acuchillaba por los costados, pero no apuntillaba al llegar al área. Elanga primero y Barnes después midieron las cualidades defensivas de Gerard Martín y Koundé, ambos superados. No es fácil contener la electricidad de los extremos. Entre ellos se fabricaron un gol que sólo Joan García pudo evitar.

De costado a costado la movió el Newcastle y de palo a palo fue Joan García. Elanga ganó la espalda, por enésima vez, a Gerard Martín, pero Barnes remató algo centrado desde el costado opuesto y al meta le dio tiempo. Para entonces, St James Park ya había entrando en ebullición. El partido se jugaba en el campo del Barcelona con el Barcelona achicando espacios, que no ocasiones. El Newcastle transmitía más sensaciones que peligro real.

Los de Howe mezclaban presión alta y juego directo para solventar la propuesta a medias tintas del Barcelona, que no sabía si ir o resguardarse. Acabó imponiéndose la segunda opción por fuerza mayor del Newcastle, que empujó, empujó y volvió a empujar. Aunque sin el éxito que merecía. Una vez solventado el agobio inicial, el Barcelona fue soltándose. De Jong comenzó a ser importante con balón y Pedri dio un paso adelante. ‘Dadme el balón, que aquí estoy yo’.